صدمة واسعة من تنظيم روجينا إفطارا جماعيا دون أي مراعاة للإجراءات الاحترازية (صورة)

أثارت الفنانة المصرية روجينا صدمة شديدة وجدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها صورة من إفطار جماعي لفريق عمل مسلسل ”بنت السلطان“، الذي لا يزال تصوير بعض أحداثه جاريا حتى الآن.

وغابت الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة المصرية لتجنب انتشار فيروس ”كورونا“ الأمر عن الافطار الجماعي؛ ما تسبب بانتقادات واسعة ضد المشاركين في الصورة لاسيما وأن من شاركهم الإفطار زوج روجينا وهو الفنان المصري أشرف زكي نقيب الممثلين.

ونشرت روجينا صورة تزعمها النقيب أشرف زكي، التي ظهر فيها تكدس صناع العمل جنبا إلى جنب على مائدة إفطار طويلة، رغم قرار الحكومة بمنع الموائد والتجمعات بشكل نهائي، وأرفقت مع الصورة تعليقا قالت فيه، ”أحلى فطار مسلسل بنت السلطان.. كل سنة وانتوا غالين على قلبي.. بحبكم يا عسلية“.

كما نشرت روجينا مقطع فيديو يوثق لحظة الإفطار الجماعي؛ وبدت خلاله إصابتها واضحة التي لم تشف منها بشكل تام، حيث كانت تعرضت خلال تصوير مسلسل ”بنت السلطان“ لإصابة شديدة وجروح حول العين اليسرى.