الفنان الكويتي عبدالعزيز النصار: تجربتي الأولى بالإنتاج لم تحقق مشاهدات عالية

علق الفنان الكويتي عبدالعزيز النصار، على تجربته الأولى بالإنتاج الدرامي من خلال مسلسل ”مواطن ملعون أبو خيري“، موضحا أن التجربة ”كانت لطيفة“ وردود الأفعال كانت ”جيدة ومؤثرة“ على الرغم من أنه لم يحقق نسبة مشاهدة مرتفعة.

وقال عبدالعزيز النصار، في مقابلة تلفزيونية، إنه سلم الفنان والمنتج الكويتي محمد الحملي، كل شؤون الإنتاج ومشاكله، حتى يركز هو بالتمثيل في المسلسل وكان يشاركه بموضوع الإنتاج بنهاية اليوم بعد تصوير جميع مشاهده.

وأضاف الممثل الكويتي الشاب أن ”مقياس نجاح أي عمل هو التأثير والإمتاع والإفهام، وهو ما حققه المسلسل“، لافتا إلى أنه ”كان هناك تأثير للمسلسل في الشارع لدرجة أنه في أحد المرات أوقفه شرطي وتحدث معه عن أحد المشاهد“.

عبدالعزيز النصار يتكلم عن أولى تجاربه بالإنتاج في مسلسل "مواطن ملعون أبو خيري"

–#علي_ونجم pic.twitter.com/uK1xl7Kx7v — برنامج علي ونجم 🎥 (@AliWNajim) May 2, 2021

وحول تعليقه على تصريح زميله الفنان يوسف البلوشي، أن ”أسوأ الممثلين هم خريجو المعهد العالي للفنون المسرحية“، أكد عبدالعزيز النصار أن كلامه ”غير صحيح“.

وأوضح عبدالعزيز النصار أن ”أغلبية من يعملون بالساحة الفنية بالكويت هم من خريجي معهد الفنون المسرحية، وهو نفسه مقتنع أن هناك العديد من النجوم ينتمون للمعهد وناجحين للغاية“.

ولفت إلى أن ”التصريح أزعجه لكن علاقته القوية بيوسف البلوشي جعلته يعلم أنه لا يقصد، ولذلك قام بالاتصال به فور سماعه للتصريح وقام البلوشي بتوضيح وتبرير الأمر له“.