الفنان شهاب جوهر: استفزازي للجمهور في "أمينة حاف" متعمد (فيديو)

صرح الفنان الكويتي شهاب جوهر، بأنه كان يتعمد فعل بعض الحركات الاستفزازية أثناء تجسيده لدوره في مسلسل ”أمينة حاف“ لكي يشوق الجمهور للأحداث الجديدة.

وقال في تصريحات تليفزيونية، إنه يجسد دور رجل يتزوج من أربع، مشيرا إلى أنه ظهر بالشراب لأن هناك ارتباطا في أذهان الجمهور بأنه له علاقة وطيدة بالرجولة، مضيفا أن شخصية ”سي سيد“ لا يقتصر وجودها على مصر فقط بل أنها موجودة في العالم كله“.

أما عن حقيقة خلافه مع أسرة مسلسل ”نبض مؤقت“، أفاد بأن هذا الكلام غير صحيح تماما بل بالعكس كان سعيدا جدا في أجواء التصوير، مؤكدا أنه تقاضى أجره بالكامل، وأنه لا يعلم شيئا عن وجود خلافات بين بعض الفنانين المشاركين في مسلسل ”نبض مؤقت“ مع المنتج، موضحا أنه بالنسبة له كل الأمور كانت على ما يرام.

يذكر أن الفنان الكويتي شهاب جوهر بدأ مسيرته الفنية من خلال المسرح في أواخر التسعينيات، واشتهر بعد ذلك في بعض من المسلسلات الكويتية، ويعد مسلسل ”مر السنين“ العمل الاحترافي الأول له على شاشة التلفزيون، وهو ابن عم الممثل أحمد جوهر، متزوج ولديه من الأبناء نرجس وآية وفاضل ولولوة.