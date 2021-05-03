آلاء الهندي تروي قصة تعرضها للابتزاز.. وسبب غيابها عن دراما رمضان

كشفت الممثلة والمغنية الكويتية آلاء الهندي، سبب غيابها عن دراما رمضان الحالي، موضحة أنها كانت ستشارك بأحد الأعمال، ولكنها غيرت خطتها وقررت الاكتفاء بالتركيز فقط على الغناء خلال العام الحالي وإصدار عدد من الأغاني ”السينجل“.

وقالت آلاء الهندي، في مقابلة تلفزيونية، إن كثرة تعليقات الناس حول تشتتها بين الغناء والتمثيل جعلتها تظن أنه لا يمكن للإنسان أن يقوم بعدة أعمال مرة واحدة، مضيفة أنها قررت التركيز على الغناء لأن الموسيقي حبها الأول، ولكنها بالوقت نفسه لن تترك التمثيل.

وأشارت الفنانة الكويتية إلى أن أعمالها المسرحية تعد أكثر من المسلسلات التي قدمتها لأنها خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، فضلا عن عشقها للمسرح لقدرتها على معرفة رد فعل الجمهور مباشرة، لافتة إلى أن تصوير المسلسلات أمر متعب للغاية ولكن، فيه شيء جميل يجعل منه إدمانا للعاملين به.

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وأكدت الهندي أنها تعرضت مؤخرا لتجربة صعبة وهي ”الابتزاز والتهديد“ من جانب مقربين، دون أن تعرف سبب وصول الأمور لهذا الحد رغم أنها لم تؤذ أحدا أبدا.

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وأضافت الفنانة الكويتية أنها رفضت رفع قضية حتى تأخذ حقها أو تؤدب من آذاها، لأنها لا ترغب أن يكون بتاريخها أنها رفعت قضية على أحد، كما أنها ترتاح في التغاضي والتسامح.