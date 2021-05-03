وفاة الصحفي اليمني محمد عبدالله مخشف

غيب الموت الاحد، الصحفي اليمني محمد عبدالله مخشف، عن عمر ناهز الـ74 عاماً، في منزله الكائن بمديرية المنصورة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وسادت حالة من الحزن في الوسط الصحفي اليمني، لفقدانهم واحداً من الكوادر الصحفية الكبيرة، إذ نعى العديد من الصحفيين والإعلاميين عبر صفحاتهم وحساباتهم على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة، رحيل الصحفي محمد عبدالله مخشف، معدّدين مناقبه.

وزخرت حياة الصحفي الراحل محمد مخشف، بالعديد من المحطات العملية، ويعد من أقدم المراسلين الصحفيين اليمنيين، حيث قضى ثلثي عمره في العمل بالمجال الصحفي، وكان أبرزها العمل كمراسل صحفي لوكالة الأنباء العالمية ”رويترز“.

انخرط مخشف، الذي ولد في العام 1947، بمدينة الشيخ عثمان في عاصمة البلاد المؤقتة عدن، في العمل الصحفي، في سن صغير، إذ عمل كمحرر تحت التدريب في صحيفة ”فتاة الجزيرة“ الصادرة آنذاك من عدن، وهو لا يزال لم يتجاوز الـ 15 ربيعاً.

لينتقل الصحفي مخشف، بعد ذلك في العمل بالصحف والإذاعات المحلية في كل من عدن وصنعاء، واستمر كذلك حتى العام 1970 من القرن الماضي، ليؤسس في ذلك العام رفقة مجموعة من الصحفيين المرموقين في تلك الحقبة، أول وكالة أنباء إخبارية محلية، أطلق عليها اسم ”وكالة أنباء عدن (ا. ن. ا)“.

عمله المتفاني والمتعدد في الإعلام المحلي، أهله للعمل كمراسل صحفي لوكالة الأنباء العالمية ”رويترز“، قد تم اعتماده للعمل فيها رسمياً آواخر العام 1970، بعد أن بقى لعدة أشهر يعمل تحت اشراف سلفه مراسل الوكالة العالمية الصحفي محمد ناصر محمد.

ووفقاً للسيرة الذاتية التي زوّدها ولده ذويزن لـ“إرم نيوز“، فقد بقى مخشف ”مراسلاً صحفياً لوكالة الأنباء العالمية، منذ أن تعيّن فيها، وحتى وافته المنية“.

وفي العام 1993، اختارته صحيفة ”الاقتصادية“ السعودية اليومية، والتي تصدر عن الشركة السعودية للأبحاث والنشر وتطبع في الرياض ولندن، للعمل معها كمراسل صحفي لها، واستمر فيها لمدة 13 عاماً.

وطيلة فترة عمله كمراسل للوكالة العالمية والصحيفة السعودية، استعانت العديد من الصحف والمجلات المحلية بالصحفي محمد عبدالله مخشف، للعمل ضمن طواقمها الصحفية وفي إداراتها التحريرية في قسم الأخبار، إلى جانب أنه كان له دور بارز في العمل النقابي الصحفي والإعلامي.

ويمتلك الصحفي محمد عبدالله مخشف، المتزوج منذ العام 1974 من ابنة الفنان اليمني الراحل محمد مرشد ناجي، 4 من الأبناء، 3 أولاد وفتاة، لتسلك الفتاة ”ريام“، وأحد أشقائها وهو ”ذويزن“، طريق والدهما، حيث يعملان كصحفيين، أحدهما في وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، والآخر في صحيفة ”14 أكتوبر“ الحكومية، الصادرة في عدن.