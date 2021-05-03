وفاة الفنان الجزائري بلاحة بن زيان

غيّب الموت الفنان الجزائري،بلاحة بن زيان ، أو ”النوري“ كما يحلو لأغلب الجزائريين مناداته، بعد إجرائه عملية جراحية في القلب.

ومؤخرا طمأن بلاحة بن زيان جمهوره بنشر مقطع فيديو تحدث فيه عن حالته الصحية، وذكر بلاحة أنه كان مريضا خلال تصوير سلسة “ عاشور العاشر“ ، و لكنه تمكن من التغلب على المرض وواصل العمل.

و بلاحة بن زيان هو ممثل جزائري وكوميدي مشهور ، قام بعدة أدوار في الفكاهة ومن أبرزها دوره في مسلسل ”بو ضو“ الذي كان بطلة الفكاهي محمد جديد والذي يعرفه الكل باسم “ هواري“ وأيضا دوره مع مسلسل ”جمعي فاميلي“، إضافة إلى دوره مع ”حاشية السلطان عاشور العاشر“ والذي اتقن فيه الدور ونال إعجاب الجزائريين.

وينشط الفكاهي القدير بلاحة أيضا في المسرح ويقوم بعروض مسرحية تشرف عليها التعاونية الحرة ”المثلث المفتوح“ التي يترأسها منذ سنوات.

ومن أبرز أعماله “ عايش بالهف “ الذي تم إنجازه 1992 ، إضافة إلى ”ناس ملاح سيتي“ 2006 و“يوميات الزربوط“ 2008 و ”جمعي فاميلي“ 2008 و 2016 ، و ”دار الجيران“ 2013.