مصطفى قمر يرد على اتهامات منتج "5 نجوم" بكسر سرية البرنامج ويلجأ للقضاء

أصدر المطرب والممثل المصري مصطفى قمر، بيانًا رسميًا، للرد على تصريحات طارق فهمي منتج برنامج ”5 نجوم“، التي هاجمه فيها واتهمه بكسر السرية، خاصة أنه ينتمي لنوعية برامج المقالب.

وقال قمر في بيانه، إن كل ما ردده طارق فهمي هي شائعات من خيالاته ولا أساس لها من الصحة، مشددًا على ثقته في القضاء المصري لإعادة حقوقه من الجهة الإنتاجية للبرنامج، الذين خالفوا نص العقد المبرم بينهما منذ البداية، حسب قوله.

وأوضح الفنان المصري في البيان: ”اكتفيت بتصوير فيديو على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بي لتوضيح استيائي من الشكل الذي ظهر عليه برنامج 5 نجوم بداية من الدعاية وحتى عرض الحلقات، المنتجون خذلوني كثيرًا وخالفوا العقد المبرم بيننا والذي ينص على أن مصطفى قمر هو نجم البرنامج ومتصدر حملات الدعاية، وهذا بعدما قال لي المنتج لا يمكن أن يطرح البرنامج بدون اسمك وهو ما جعلني أقرر المشاركة بدون النظر للأجر المادي الضعيف الذي تقاضيته غير كامل“.

وأكمل: ”فوجئت منذ أيام بتصريحات واتهامات من نسيج خيال المنتج، يتهمني بالإعلان عن تفاصيل البرنامج قبل عرضه على الرغم من أن كافة تصريحاتي في البرامج الحوارية كانت بعيدة تمامًا عن البرنامج، ولم أجر أي حوار في جريدة أو مجلة منذ سنوات ولذلك، إذا كانت هناك أي تصريحات فهي لا تمت لي بصلة“.

وأردف مصطفى في البيان: ”ادعى المنتج خروجي عن حدود اللياقة وسبه على محاداثات واتس آب، وهنا يمكنني أن أقول له أريدك أن تنشر هذه المحادثات أمام الجمهور والإعلام إذا كنت صادقًا، ليس أكثر من ذلك“.

وواصل: ”أما بخصوص مطالبتي بأجر الحلقة الأخيرة التي لم أقم بتصويرها، فأنا طالبت بباقي المبلغ الذي ينص عليه العقد الذي لم يحترمه المنتج، وعدم تصوير الحلقة المتبقية لي يعود إلى المنتج الذي لم يرسل لي (أوردر التصوير) حتى الآن، فهو من قرر عدم تصوير الحلقة وليس أنا“.

واستطرد: ”أريد التوضيح أنني دخلت مشروع برنامج 5 نجوم بهدف تقديم فكرة جديدة تليق بتاريخي الفني ومن منطلق احترامي وتقديري لأصدقائي الفنانين المشاركين، وليس طمعًا في مكسب مادي، لأنني كنت أصب تركيزي في مسلسلي الذي يعرض حاليًا في رمضان ولكن خطوة مشاركتي في برنامج ٥ نجوم كان لها أثر سلبي كبير بالنسبة لي ماديًا ومعنويًا“.

واختتم: ”أثق تمام الثقة أن حقي سيعود بواسطة القضاء المصري العادل حتى وإن كنت منزعجًا لحدوث مثل هذه المهاترات والمنازعات لأول مرة في مشواري الفني الذي أفتخر به دائمًا مع جمهوري الحبيب والذي يمتد لأكثر من 32 عامًا وما دفعني للرد هو احترامي وتقديري لجمهوري وتوضيح الحقائق لهم“.