إلهام الفضالة: أرفض دخول بناتي مجال التمثيل (فيديو)

أعلنت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة رفضها التام دخول بناتها مجال التمثيل، مشيرة إلى أنها لا يمكن أن تتحمل تعرضهن لنقد جارح أو شائعات ”سخيفة“ على حد قولها.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية أنها تفضل أن يكملن دراستهن ويتزوجن، وبعد ذلك من الممكن أن تترك لهن حرية الاختيار، مؤكدة أن بناتها لا يشبهنها في الطباع مطلقًا.

وعلّقت ”إلهام“ على كشف المنتج الكويتي باسم عبد الأمير عن الأجر الذي تتقاضاه في العمل، موضحة أن الرقم صحيح، ولكنها عاتبة على نشر ذلك لأنه سيفتح عليها أعين الحاسدين.

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أما عن سبب عملها الدائم مع هذا المنتج، فقالت إنها تثق به لأقصى الحدود، فضلًا عن أنه يوفر لها كل سبل الراحة أثناء العمل، لدرجة أنها تشعر بأنها صاحبة العمل.

وعن رأيها في اعتماد أغلب مشاهير ”الكابلز“ على السوشيال ميديا في تعمد إثارة الجدل من خلال حديثهم عن أمورهم الشخصية، وفضائحهم، ومشاكلهم، أمام متابعيهم من أجل تحقيق نسب مشاهدة عالية، قالت:“ما عندهم سالفة“.

https://www.instagram.com/p/COYd-HBr1nU/?igshid=ak5wgm3zlnod

وسبق أن كشف المنتج والممثل الكويتي باسم عبدالأمير، عن أجور عدد من الفنانات الكويتيات اللاتي تعاملن معه، موضحًا كيف ارتفعت أجورهن عن الماضي بشكل كبير.

وقال عبدالأمير، في لقاء تلفزيوني، إن الفنانة إلهام الفضالة كانت تحصل على 20 ألف دينار كويتي منذ سنوات، بينما تحصل حاليًا على 60 أو 70 ألف دينار كويتي (232 ألف دولار).