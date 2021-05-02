مشهد قتل 3 أطفال وحرق جثثهم بمسلسل "لحم غزال" يشعل غضب الجمهور

ثارت حالة من الغضب الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضد المسلسل الرمضاني ”لحم غزال“، بسبب أحد المشاهد التي ظهر فيها الفنان عمرو عبد الجليل وهو يقتل 3 أطفال ويحرق جثثهم، الأمر الذي اعتبره الجمهور تحريضا على العنف والقسوة ضد الأطفال.

وتداول ناشطون، مقطع فيديو من المشهد الذي وصفوه بـ“القاسي“، حيث ظهر عمرو عبد الجليل الذي يشارك في بطولة العمل وهو يخنق طفلة 6 سنوات بطريقة مرعبة وأثناء ذلك يشاهدها أخوها 8 سنوات، الذي يحاول الهروب ولكن يلحقه عمرو عبد الجليل ويخنقه ويخنق أخاه الأصغر، ثم ينتهي المشهد بسكب الغاز في المنزل وحرق البيت بأكمله.

وانهالت تعليقات الناشطين على المشهد، وتساءل أحدهم ”‏إيه الفكرة انهم يجيبو حد بيموت ف أطفال ويخنقهم ويولع فيهم بجد اية عمرنا ماشفنا كدة في المسلسلات، لحم غزال“.

اية الفكرة انهم يجيبو حد بيموت ف أطفال ويخنقهم ويولع فيهم بجد اية عمرنا ماشفنا كدة فالمسلسلات#لحم_غزال — Ahmed Fathy (@AhmedFa96324844) May 2, 2021

وأضاف آخر: ”‏جماعه فين الرقابة اللي ع المسلسلات،، ازاي مسلسل زي *لحم غزال * ده يتعرض أما اخ يقتل أخته ومش بس كده يقتل كمان 3 أطفال. هو ده اللي ”المنتجين“ بيصدروه لينا؟!! و أما تحصل أحداث مشابهه. تلاقي الدنيا والإعلام اتقلب. طب من البداية نمنع قله الأدب والوساخه دي. والله ما حد خربها غير الهلس ده“.

_ جماعه فين الرقابة اللي ع المسلسلات،،ازاي مسلسل زي *لحم غزال * ده يتعرض أما اخ يقتل أخته ومش بس كده يقتل كمان 3 اطفال.هو ده اللي المنتجين بيصدروه لينا؟!! و أما تحصل احداث مشابهه. تلاقي الدنيا والاعلام اتقلب.طب من البداية نمنع قله الادب والوساخه دي.والله ما حد خربها غير الهلس ده — Mohamed Farag (@Mohamed56409193) May 2, 2021

وعلق متابع: ”‏لاينصح بمشاهدة حلقة لحم غزال النهارده ومش عارفه ازاي الحاجات دي بتتعرض عادي كدا مفيش رقابة!!!!!!!“.

لاينصح بمشاهدة حلقه لحم غزال النهارده ومش عارفه ازاي الحاجات دي بتتعرض عادي كدا مفيش رقابة!!!!!!! — EMAN (@Ghonim521) May 2, 2021

وقال آخر: ”‏لحم غزال مشهد قتل 3 أطفال في منتهي القسوه أي فن هذا ينتهك براءه الأطفال“.

لحم غزال ###

مشهد قتل 3اطفال في منتهي القسوه

اي فن هذا ينتهك براءه الاطفال #😔😔 pic.twitter.com/TEPUHRpt4N — هند حسني (@mwpOPjVQ3azFQPo) May 2, 2021

وتدور أحداث مسلسل ”لحم غزال“ في قالب اجتماعي، وهو من بطولة غادة عبدالرازق، ويشاركها العمل، شريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.