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مشهد قتل 3 أطفال وحرق جثثهم بمسلسل "لحم غزال" يشعل غضب الجمهور
تاريخ النشر: 02 مايو 2021 22:17 GMT
تاريخ التحديث: 02 مايو 2021 22:50 GMT

مشهد قتل 3 أطفال وحرق جثثهم بمسلسل "لحم غزال" يشعل غضب الجمهور

ثارت حالة من الغضب الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضد المسلسل الرمضاني "لحم غزال"، بسبب أحد المشاهد التي ظهر فيها الفنان عمرو عبد الجليل وهو يقتل 3

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المصدر: أحمد عبد الفتاح - إرم نيوز

ثارت حالة من الغضب الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضد المسلسل الرمضاني ”لحم غزال“، بسبب أحد المشاهد التي ظهر فيها الفنان عمرو عبد الجليل وهو يقتل 3 أطفال ويحرق جثثهم، الأمر الذي اعتبره الجمهور تحريضا على العنف والقسوة ضد الأطفال.

وتداول ناشطون، مقطع فيديو من المشهد الذي وصفوه بـ“القاسي“، حيث ظهر عمرو عبد الجليل الذي يشارك في بطولة العمل وهو يخنق طفلة 6 سنوات بطريقة مرعبة وأثناء ذلك يشاهدها أخوها 8 سنوات، الذي يحاول الهروب ولكن يلحقه عمرو عبد الجليل ويخنقه ويخنق أخاه الأصغر، ثم ينتهي المشهد بسكب الغاز في المنزل وحرق البيت بأكمله.

وانهالت تعليقات الناشطين على المشهد، وتساءل أحدهم ”‏إيه الفكرة انهم يجيبو حد بيموت ف أطفال ويخنقهم ويولع فيهم بجد اية عمرنا ماشفنا كدة في المسلسلات، لحم غزال“.

وأضاف آخر: ”‏جماعه فين الرقابة اللي ع المسلسلات،، ازاي مسلسل زي *لحم غزال * ده يتعرض أما اخ يقتل أخته ومش بس كده يقتل كمان 3 أطفال. هو ده اللي ”المنتجين“ بيصدروه لينا؟!! و أما تحصل أحداث مشابهه. تلاقي الدنيا والإعلام اتقلب. طب من البداية نمنع قله الأدب والوساخه دي. والله ما حد خربها غير الهلس ده“.

 

وعلق متابع: ”‏لاينصح بمشاهدة حلقة لحم غزال النهارده ومش عارفه ازاي الحاجات دي بتتعرض عادي كدا مفيش رقابة!!!!!!!“.

وقال آخر: ”‏لحم غزال مشهد قتل 3 أطفال في منتهي القسوه أي فن هذا ينتهك براءه الأطفال“.

وتدور أحداث مسلسل ”لحم غزال“ في قالب اجتماعي، وهو من بطولة غادة عبدالرازق، ويشاركها العمل، شريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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