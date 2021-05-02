كندة علوش تفقد أعصابها وتعتدي على مشاركة في "5 نجوم" (فيديو)

فقدت الفنانة السورية كندة علوش، أعصابها بعدما سقطت في فخ البرنامج الكوميدي ”5 نجوم“ المعروض عبر شاشة MBC، واتهمت بالإضرار بمعرض زميلها محمد الشرنوبي، أحد أبطال المقلب.

شرنوبي فتح معرض سيارات! مقلب جديد مخصوص للضحية الجديدة كندة علوش#MBCMASR #رمضان_يجمعنا#خمس_نجوم

ممكن تتابع كل الحلقات من خلال شاهدhttps://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/csjARMRS32 — MBC مصر (@mbcmasr) May 2, 2021

البداية كانت باستدراج كندة علوش من قبل نور بحجة الحضور لمباركة محمد الشرنوبي بمناسبة افتتاح معرضه الجديد للسيارات.

نيفين بتخبط مع كندة! أنتي مش حلوة على الطبيعة#MBCMASR #رمضان_يجمعنا#خمس_نجوم

ممكن تتابع كل الحلقات من خلال شاهدhttps://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/xEaqocv9Ud — MBC مصر (@mbcmasr) May 2, 2021

وحضرت كندة وكانت سعيدة وهي تبارك للشرنوبي، لكن سرعان ما استفزتها إحدى المشاركات في البرنامج، حتى حضرت نور، وطلب الشرنوبي منها تجريب سيارة رياضية، ورفضت في البداية معلقة ”ألف مبروك يا شرنوبي وسبني أروح بقى“.

وأثناء الموقف تم إقناعها من قبل نور، وركبت السيارة ولم تكن تعلم أن فرامل السيارة قد نزعت، وتحركت بها السيارة بسرعة كبيرة لكي تصطدم في الزجاج وتتحطم، فجاءت ردة فعلها بالصراخ الشديد واستنكار ما حدث.

العربيه مفيهاش فرامل! كندة علوش دمرت زجاج معرض سيارات شرنوبي#MBCMASR #رمضان_يجمعنا#خمس_نجوم

ممكن تتابع كل الحلقات من خلال شاهدhttps://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/1pQNhOdtPg — MBC مصر (@mbcmasr) May 2, 2021

بعدها اتهمت من قبل إحدى المشاركات في البرنامج بأنها حطمت المعرض لترد عليها ”أنا معملتش حاجة همد إيدي عليكي سكتوا الست دي“، وقامت علوش بضرب إحدى المشاركات في البرنامج.

عربية إية اللي باظت؟ محدش قادر على كندة علوش.. حتى نيفين!#MBCMASR #رمضان_يجمعنا#خمس_نجوم

ممكن تتابع كل الحلقات من خلال شاهدhttps://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/2M74c3q0rx — MBC مصر (@mbcmasr) May 2, 2021

وفي النهاية كشف الشرنوبي ونور سقوط كندة في المقلب لترد عليهما وهي مصدومة ”انتِ تعملي فيا مقلب يا نور، معقولة أنا مش مصدقة“.

يذكر أن ”خمس نجوم“، يجمع لأول مرة معًا النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مصطفى قمر، محمد الشرنوبي، وهم يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي، وفيه يتعرض الضيف للكثير من المواقف المثيرة والمفاجآت غير المتوقعة.

وسقط في المقلب عدد من النجوم، أبرزهم: صابر الرباعي، وهيفاء وهبي، ونيكول سابا، وميدو، وجومانا مراد، ونوال الزغبي، وريهام عبدالغفور، وأحمد رزق، ونادية الجندي وغيرهم.