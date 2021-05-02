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كندة علوش تفقد أعصابها وتعتدي على مشاركة في "5 نجوم" (فيديو)
تاريخ النشر: 02 مايو 2021 22:04 GMT
تاريخ التحديث: 02 مايو 2021 22:55 GMT

كندة علوش تفقد أعصابها وتعتدي على مشاركة في "5 نجوم" (فيديو)

فقدت الفنانة السورية كندة علوش، أعصابها بعدما سقطت في فخ البرنامج الكوميدي "5 نجوم" المعروض عبر شاشة MBC، واتهمت بالإضرار بمعرض زميلها محمد الشرنوبي، أحد أبطال

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المصدر: ريهام علاء الدين-إرم نيوز

فقدت الفنانة السورية كندة علوش، أعصابها بعدما سقطت في فخ البرنامج الكوميدي ”5 نجوم“ المعروض عبر شاشة MBC، واتهمت بالإضرار بمعرض زميلها محمد الشرنوبي، أحد أبطال المقلب.

البداية كانت باستدراج كندة علوش من قبل نور بحجة الحضور لمباركة محمد الشرنوبي بمناسبة افتتاح معرضه الجديد للسيارات.

وحضرت كندة وكانت سعيدة وهي تبارك للشرنوبي، لكن سرعان ما استفزتها إحدى المشاركات في البرنامج، حتى حضرت نور، وطلب الشرنوبي منها تجريب سيارة رياضية، ورفضت في البداية معلقة ”ألف مبروك يا شرنوبي وسبني أروح بقى“.

وأثناء الموقف تم إقناعها من قبل نور، وركبت السيارة ولم تكن تعلم أن فرامل السيارة قد نزعت، وتحركت بها السيارة بسرعة كبيرة لكي تصطدم في الزجاج وتتحطم، فجاءت ردة فعلها بالصراخ الشديد واستنكار ما حدث.

بعدها اتهمت من قبل إحدى المشاركات في البرنامج بأنها حطمت المعرض لترد عليها ”أنا معملتش حاجة همد إيدي عليكي سكتوا الست دي“، وقامت علوش بضرب إحدى المشاركات في البرنامج.

وفي النهاية كشف الشرنوبي ونور سقوط كندة في المقلب لترد عليهما وهي مصدومة ”انتِ تعملي فيا مقلب يا نور، معقولة أنا مش مصدقة“.

يذكر أن ”خمس نجوم“، يجمع لأول مرة معًا النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مصطفى قمر، محمد الشرنوبي، وهم يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي، وفيه يتعرض الضيف للكثير من المواقف المثيرة والمفاجآت غير المتوقعة.

وسقط في المقلب عدد من النجوم، أبرزهم: صابر الرباعي، وهيفاء وهبي، ونيكول سابا، وميدو، وجومانا مراد، ونوال الزغبي، وريهام عبدالغفور، وأحمد رزق، ونادية الجندي وغيرهم.

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