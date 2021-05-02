بالدموع.. فلة الجزائرية: لم أعتزل الفن وتم إبعادي عمدا (فيديو)

دخلت الفنانة فلة الجزائرية في نوبة بكاء على الهواء خلال استضافتها عبر قناة ”سكاي نيوز عربية“ أثناء حديثها عن سبب غيابها عن الساحة الفنية وعدم ظهورها في أي لقاءات تلفزيونية منذ فترة طويلة.

وأكدت فلة أنها لم تعتزل الفن مطلقًا ولم تبتعد أو تتوقف عن الإنتاج الغنائي ولكن تم إبعادها عمدًا عن الساحة من قبل ”من يرفضون الكلمة الصريحة“، لافتة إلى أنها أنتجت ألبوما غنائيا جديدا العام الماضي.

وقالت المطربة الجزائرية الشهيرة، إن البعض عزموا على دفنها قصدًا، مشيرة إلى أن هناك مديرا في شركة إنتاج سابقة عملت معه وقدمت أفضل ألبوماتها لها كان السبب وراء إبعادها، والبعض حاول مجاملته ومنها وسائل إعلام وتجاهلوها حتى لا تظهر مرة أخرى إكراما له.

وشددت فلة الجزائرية على أنها لم تكن تعرف أنها ستتعرض ”لكل هذا الظلم من قبل وسائل الإعلام“ لمجرد أن آراءها ”صريحة“، ورأت أن ”الإعلام يجب أن يكون عادلا كالقضاء“.

وذكرت أنها ليست مديرة شركة إنتاج وليس لديها نفوذ، لذا تعرضت لكل هذا الظلم والتجاهل والإبعاد، مؤكدة أن ”صوتها دفن“ رغم أنها غنت بكل اللهجات ولقضايا المرأة والكثير من الأمور الهامة، وفق تعبيرها

وقالت فلة إن ”ربنا كبير “ وسيقف معها لأن ”أغانيها لا تعرض حتى بالقنوات“، لافتة إلى أنها طالبت المدير فيةشركة الإنتاج الذي يحاربها أن ”يرفع عنها الحصار“ مقابل أن تعتذر له عن أي تصريحات ولكن شيئا لم يتغير.