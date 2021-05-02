أول ظهور لحورية فرغلي فور وصولها القاهرة بعد نجاح عمليات ترميم أنفها (فيديو)

عادت الفنانة المصرية حورية فرغلي إلى مصر، الأحد، قادمة من أمريكا، بعد إجرائها 4 عمليات ناجحة في الأنف.

ووثّق مقطع فيديو لحظة وصول حورية فرغلي، إلى مطار القاهرة الدولي برفقة شقيقها الذي حرص على الوقوف بجانبها في تلك المحنة، لاسيما أنها تعاني من مشكلة في أنفها، وفقدان الشم والتذوق طيلة السنوات الماضية، بسبب عمليات متتالية باءت بالفشل.

وقالت ”حورية“، في تصريحات لها على هامش تواجدها في المطار إن الكثيرين من الوسط الفني خذلوها، ولم يحاولوا السؤال عنها أو الاطمئنان عليها خلال فترة مرضها.

ولفتت ”حورية“، إلى أن هناك الكثير من الفنانين الذين كانت تعتبرهم من المقربين منها في الوسط الفني لم يسألوا عنها في أزمتها.

كما قالت ”حورية“، إن هناك فنانين وإعلاميين سألوا عنها، وكانوا بجانبها، بينهم الفنانة أروى جودة، والإعلامي عمرو الليثي.

وأكدت ”حورية“، أنها ستعود إلى أمريكا في شهر أغسطس المقبل لمراجعة الطبيب مجددًا، والوقوف على الشكل النهائي للأنف بعد الجراحة مع إجراء بعض التحسينات.

يذكر أن ”حورية“، خضعت للعديد من العمليات الجراحية في أنفها على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، بينها عملية لتأهيل وضع العظام في المكان المناسب حتى يعود أنفها لشكله الطبيعي مرة أخرى.