محمد سامي يكشف حقيقة قصور "نسل الأغراب" وسبب خلافه مع شيرين (فيديو)

ردَّ المخرج المصري محمد سامي على الانتقادات التي طالت مسلسله الرمضاني ”نسل الأغراب“ بسبب ديكوراته والقصور التي ظهرت فيه، مؤكدًا أنها حقيقية وموجودة في بعض محافظات الصعيد المصري.

وقال سامي إنه لا يقتنع بأي هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن ”أغلبه يكون كذبًا ومفبركًا“، على حد تعبيره.

وأضاف محمد سامي خلال لقائه في برنامج ”العرافة“ المذاع على قناة ”المحور“ أن لازمة جملة ”كُتع كُسح كُسل“ في مسلسل ”نسل الأغراب“، كانت من تأليفه، مبينًا:“كنت دائمًا أرددها على أصحابي في الجامعة عندما يرفضون المذاكرة“.

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وذكر أن أحمد السقا أكثر شخصية منضبطة في مواعيد التصوير لدرجة ”الغيظ“، وأنه“من كثرة انضباط السقا واستهتارنا في المواعيد كان هناك صندوق اسمه المولى يجلس به السقا في بداية الكرافان ومن يتأخر يضع مبلغًا من المال، ونقوم بالتبرع به لعمل الخير، وأنا أكثر شخص كنت أدفع فيه“.

وأوضح أنه أصيب باكتئاب شديد لوفاة الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، قائلًا: ”كانت تشكو كثيرًا من تعبها، وفوجئت بها تقول لي.. أنت هتزعل لما أموت؟“.

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وعن خلافه مع شيرين، قال محمد سامي إنها“موهبة جبارة“ ويتمنى أن تسامحه ويعودا للعمل سويًا، خاصة أن خلافهما استمر إلى أكثر منذ 8 سنوات.

ويشارك مسلسل ”نسل الأغراب“ في سباق دراما رمضان 2021، وهو من بطولة النجمين: أحمد السقا، وأمير كرارة.

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