سميحة أيوب: رامز جلال يهين النجوم في برامجه ولا يجرؤ على استضافتي

أعربت الفنانة سميحة أيوب عن رفضها المشاركة في برامج المقالب، التي يقدمها الفنان المصري رامز جلال كل عام في شهر رمضان المُبارك، بسبب ما يتعرض له الفنانين من ”إهانة واستهزاء بهم“ بحسب رأيها.

وذكرت الفنانة في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن رامز جلال لن يستطع أن يعرض عليها المشاركة قائلة ”يستجري يقولي كده؟، هو بيستشهد بيا في برنامجه قال لواحدة أنتي فاكره نفسك سميحة أيوب يعني؟، هو عارف القيمة كويس ده بياخد الناس عنده علشان يهزأهم“.

كما أبدت سعادتها بردود فعل الجمهور، التي تلقتها عقب دورها في مسلسل ”الطاووس“، الذي يعُرض حاليًا، حيثُ قالت إنها سعيدة للغاية بما يقال عن العمل من ردود فعل إيجابية وإشادات بأنه عمل مميز ويناقش قضية دعم المرأة ضد ظاهرة التحرش وغيرها.

وأوضحت سميحة أيوب، أن ما جذبها للمشاركة في المسلسل هو الدور نفسه ”كما أن الورق مكتوب بشكل جيد، والقصة بها رسالة وحبكة درامية تناقش مشكلة على سطح المجتمع“، مضيفة أنه ”من الممكن أن يكون الدور جيداً ولكن ورق السيناريو ضعيف وفي هذه الحالة ترفض التعاقد عليه“.

وأشارت سميحة أيوب، إلى أنها لم تواجه أي صعوبة في التصوير سوى الفترة، التي انتشر بها فيروس كورونا المستجد.