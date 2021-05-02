بدر الشعيبي يروي قصة كفاح والدته في تربية 9 أبناء والظروف القاسية التي مروا بها (فيديو)

كشف الممثل والمغني الكويتي بدر الشعيبي، قصة كفاح والدته وتربيتها لهم خلال طفولته بعدما تركهم والدهم وانفصل عنها وسافر إلى السعودية، وظلت هي تتولي شؤون 9 أبناء وحدها وسط ظروف مادية صعبة.

وقال بدر الشعيبي، في مقابلة ببرنامج ”حمد قصص“، إن والدته استكملت دراستها بعد انفصالها عن والدهم، وفي الوقت نفسه كانت تهتم بأمور كل أبنائها التسعة وتقوم بتوصيلهم إلى المدرسة وتعود بالمواصلات العامة لأنهم لم يكونوا يمتلكون سيارة.

وأضاف الفنان الكويتي الشاب أن ثلاجتهم آنذاك كانت أحيانًا خالية تمامًا من الطعام، أو تحتوي على بيضة واحدة، موضحًا أن والدته كانت تبذل مجهودًا لتوفير الطعام لهم ولا تأكل هي أي شيء.

وأكد بدر الشعيبي أن رفض والدته بعض طلباته خلال مراهقته أسهمت في تربيته بشكل قوي، وأصبح معتمدا على نفسه أكثر.

وأشار إلى أنه لم يدخل الفن في سن صغير لمساعدة والدته ماديًا ولكن لأنه كان يعشق الفن وأحيانًا كان يحصل على أجور لا تذكر لمجرد أنه يريد أن يعمل.

ولفت الشعيبي إلى أنه كان عندما يحصل على أموال مقابل عمله كان يعطيها لوالدته كي تنفقها عليه وعلى كل أشقائه، مؤكدًا أنه حتى اليوم جزء من دخله مخصص لأشقائه لئلا يحتاجوا أي شيء.

ولفت إلى أنه ظل لفترة يكتفي بإيجار سيارات ولا يشتري أيا منها، ليس لأنه ليست لديه أموال، ولكن لأنه لا يحب قيادة السيارات وليس من اهتماماته امتلاك نوع أو عدد محدد من السيارات، مضيفًا أن بالنسبة له شراء جهاز جديد بالاستديو الخاص به أفضل من شراء سيارة جديدة.

وشدد بدر الشعيبي على أن أصعب موقف مر عليه في حياته كان عام 2018 عندما كان مطلوبًا منه أن يقول لأشقائه الصغار إن والدتهم توفيت وفي الوقت نفسه عليه أن يظل متماسكا.

وأضاف أن مسؤولية أشقائه التي تولاها بعد والدته صعبة للغاية لأن بعضهم مراهقون ويريدون أن يفعلوا ما يحبون دون رقيب، لذا أحيانًا يستعمل معهم أسلوب الشدة.