إصابة حمادة هلال خلال مقلب "رامز عقله طار" (فيديو)

تعرّض الفنان المصري حمادة هلال، للإصابة في وجهه، خلال استضافته في برنامج المقالب ”رامز عقله طار“، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال عبر شاشة ”Mbc مصر“.

وأُصيب ”حمادة“ خلال مشاركته في لعبة ”القنص“ بالبرنامج، حيث أصابته طلقة طائشة في فمه، ما تسبب بتوقف اللعبة، وقال حمادة إنه لا يستطيع التحدث والكلام، ولا تزال متبقية له مشاهد لم يصورها من مسلسله ”المداح“، الذي ينافس به في موسم دراما رمضان 2021.

وبرّأ رامز جلال، نفسه من إصابة حمادة هلال في فمه من خلال البندقية الخاصة به، قائلًا: ”أقسم بالله يا جماعة مش أنا اللي أصبت حمادة، أنا بضرب في منطقة تانية أنتم عارفينها“.

واستكمل حمادة فقرات المقلب بفم متورم، وانتقل إلى أهم فقرة بالمقلب وهي كبسولة ”الهوب دروب“، وهي إحدى الألعاب التي يستخدمها رامز جلال في المقلب، ومع تحرك الكبسولة في الهواء، حاول حمادة أن يتمالك نفسه ويهدّئ المتواجدين معه بالكبسولة.

ورفض الفنان المصري، القفز من كبسولة ”الهوب دروب“ إلى المياه، حيث بدت عليه علامات الخوف، ولكن رامز وشركاءه في المقلب أجبروه على القفز.

وتمالك حمادة هلال نفسه، وكظم غيظه، بعد معرفته بالمقلب، فيما طالبه رامز بالعفو عنه ومسامحته، قبل أن يحتضنه، معلقًا على إصابته قائلًا:“حمادة بعد الحلقة دي هيكون حمادة بزلومة.. بقى عنده شفايف أنجلينا جولي“.