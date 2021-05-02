المطربة اللبنانية قمر تفتح النار من جديد على جمال مروان (صورة)

تخرج المطربة اللبنانية قمر، من حين إلى آخر، لتذكر متابعيها بأن رجل الأعمال المصري جمال مروان، زوجها السابق صاحب قنوات ”میلودي“، هو والد نجلها جیمي، خاصة أن جمال مروان يرفض الاعتراف به.

ونشرت ”قمر“ صورة عبر خاصية ”الستوري“ على إنستغرام لنجلها برفقة صورة جمال مروان، وثالثهما صورة للرئيس المصري الراحل، لتنوه إلى أن جمال عبد الناصر هو جد نجلها من جمال مروان، علمًا بأن الأخير هو ابن أشرف مروان، ومنى عبد الناصر ابنة جمال عبد الناصر.

وبين الفينة والأخرى، تعود ”قمر“ للھجوم على جمال مروان بشأن قضیة النسب المشتعلة بینھما خلال الأعوام الماضیة لرفضه الاعتراف بنجلھا، وكان آخر فصول الحرب الكلامية بينهما، حينما نشرت ”قمر“ صورة لنجلھا على ”إنستغرام“، وكتبت:“نظرة الناس لك مختلفة، ھناك من یراك سیئًا، وآخر یراك جیدًا، وآخر یراك رائعًا، وآخر لا یراك، ووحده الله من یراك على حقیقتك“.

يشار إلى أن الفنانة اللبنانية كانت قد تزوجت من جمال مروان ولجأت إلى القضاء المصري العام 2010 ، وحركت حينها دعوى قضائية لإثبات نسب ابنھا ضد مروان صاحب قنوات ”میلودي“، وأحدثت ”قمر“ ضجة كبيرة مؤخرًا حينما نشرت صورة لنجلها داخل أحد المستشفيات، حیث تم تسجیله تحت كنیة والده جمال مروان بعد معارك طاحنة في المحاكم بین قمر وجمال الذي رفض الخضوع لفحص الـ dna.