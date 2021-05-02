للمرة الأولى‎ بعد 47 عاما.. عرض مسرحية "مدرسة المشاغبين" بتقنية الألوان

من المقرر عرض مسرحية ”مدرسة المشاغبين“ الأشهر عربيا للمرة الأولى منذ 47 عاما باستخدام تقنية الألوان، في موسم عيد الفطر المقبل، عبر منصة ”شاهد“ الإلكترونية.

وكشف المستشار تركي آل الشيخ، من خلال تغريدة له عبر حسابه على ”تويتر“، عن عرض المسرحية في ثوبها الجديد تحت رعاية هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

مدرسة المشاغبين لأول مرة بالالوان على شاهد برعاية هيئة الترفيه pic.twitter.com/gXvE1ARLMH — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 1, 2021

من جانبها، عرضت منصة ”شاهد“، فيديو دعائي للمسرحية عبر حسابها في موقع ”تويتر“، كشفت فيه عن بعض المقاطع بتقنية الألوان.

وجاء في التغريدة: ”شقاوة طلاب #مدرسة_المشاغبين هنقدر نشوفها بالألوان لأول مرة منذ تاريخ عرضها قريبا على #ShahidVIP وبرعاية هيئة الترفيه #العيد_معانا“.

شقاوة طلاب #مدرسة_المشاغبين هنقدر نشوفها بالألوان

لأول مرة منذ تاريخ عرضها

🤩🎉❤️

قريباً على #ShahidVIP

وبرعاية هيئة الترفيه#العيد_معانا

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وتفاعل قطاع كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تلك المفاجأة، لا سيما وأن المسرحية تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة حتى الآن، حيث تعرض كل موسم عيد عبر شاشات التلفزيون ويترقبها الجمهور بشكل دائم.

يذكر أن مسرحية ”مدرسة المشاغبين“ عرضت للمرة الأولى على المسرح عام 1973، وهي من بطولة: عادل إمام وسعيد صالح وهادي الجيار وأحمد زكي ويونس شلبي وحسن مصطفى وسهير البابلي وعبدالله فرغلي، ومن تأليف علي سالم، وإخراج جلال الشرقاوي.