مخرج مسلسل "طاش ماطاش" يستعد لرحلة علاج خارجية بعد إصابته بالسرطان(فيديو)

أعلن المخرج السعودي المخضرم عبدالخالق الغانم، مخرج مسلسل ”طاش ماطاش“، عن استعداده للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج جراء إصابته بمرض سرطان البروستاتا، وذلك بعد معاناته من وضع صحي حرج.

وظهر عبدالخالق الغانم، في مقطع فيديو عبر حسابه على ”تويتر“، وجه خلاله الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد تدخله في حالته الصحية والعمل على ترتيب سفره لاستكمال علاجه في الخارج.

ووجه عبدالخالق الغانم في أول ظهور له عقب إعلان مرضه بالسرطان ودخوله أحد المستشفيات بالمملكة العربية السعودية، شكره للمستشار تركي آل الشيخ على استجابته السريعة لإرساله للخارج للعلاج.

وتمنى مخرج ”طاش ماطاش“، أن يكون موقف تركي آل الشيخ في ميزان حسناته، واصفا إياه بصاحب الأيادي البيضاء، موجها الشكر لجميع من سأل عنه وخص بالذكر المخرج عامر الحمود، طالبا من جمهوره الدعاء له.

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وتدخل تركي آل الشيخ من خلال تدوينه تعليقا تمنى فيه الشفاء للمخرج عبدالخالق الغانم، والعودة سالما معافى لتقديم أعمال فنية جديدة.

وكتب تركي آل الشيخ: ”تروح وترجع بالسلامة إن شاء الله.. وتعمل لنا أعمالا جديدة وتعلم أجيالا سعودية بإذن الله“.

تروح وترجع بالسلامه ان شاء الله … وتعمل لنا اعمال جديده وتعلم اجيال سعوديه باذن الله🙏🏻🇸🇦❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 2, 2021

وكان عدد من نجوم الفن بالوسط السعودي، دونوا تغريدات عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وفي موقع ”تويتر“، ناشدوا فيها بسرعة تدخل المسؤولين لعلاج المخرج السعودي عبدالخالق الغانم باعتباره خدم الدراما السعودية على مدار سنوات طويلة.

ويبلغ المخرج عبدالخالق الغانم، 63 عاما، وهو خريج معهد الفنون الجميلة في بغداد، واشتهر بإخراج المسلسلات الخليجية الدرامية والكوميدية. وبدأ مشواره الفني عام 1992، ومن أبرز أعماله الفنية التي أخرجها مسلسل ”طاش ماطاش“.