مسلسل "كان يا ماكانش".. غوص في شخصية التونسي برؤية مختلفة ‎

يدخل المخرج التونسي الشاب عبدالحميد بوشناق غمار المنافسة الدرامية في رمضان بسلسلة ”كان يا ماكانش“، وهو عمل أجمع النقاد والمتابعون على طرافته وتفرّده، من حيث الشكل والمضمون.

والسلسلة التي يبثها التلفزيون التونسي بعد موعد الإفطار هي خليط من طبع التونسي وشخصيته بكل متناقضاتها التي تجمع بين المرارة والهزل والتهكم وتحدّي الواقع، وهو عمل يقول عنه النقّاد إنّه ”غير مصنّف تصنيفا كلاسيكيا فهو ليس عملا دراميا تراجيديا خالصا ولا عملا كوميديا صرفا وهو صالح لكل الفئات الاجتماعية“.

ويعلّق الممثل الذي شارك في هذا العمل جهاد الشارني بأن ”المشاهد التونسي اعتاد على القوالب الجاهزة وهذا المسلسل مختلف ويقدم قصة مغامرة يعيشها ثلاثة أصدقاء يحاولون التأقلم مع البيئة والمكان الذي يعيشون فيه“.

ويؤكد الشارني، أن ”العمل فيه الكثير من الرسائل الموجهة للتونسيين عن الفقر وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي وغلاء المعيشة وتداعيات الأزمة الصحية ومختلف التغيرات التي تطرأ على المجتمع بفعل الأحداث المحيطة به، والتقلبات الكبيرة التي تعيشها تونس والعالم“.

ويعد ”كان يا ماكانش“ العمل الإخراجي الثاني للمخرج الشاب عبد الحميد بوشناق، وهو نجل المطرب لطفي بوشناق، بعد مسلسل ”نوبة“ الذي تم عرضه لموسمين متتاليين في رمضان من العام الماضي والعام الذي سبقه.

ويشارك بوشناق في كتابة السيناريو إلى جانب لطفي بلحاج وعزيز الجبالي، أحد الممثلين في العمل، ويمثّل لقاء هذا الثلاثي أحد نقاط قوة العمل، الذي أكد الناقد السينمائي خميس الخياطي لـ ”إرم نيوز“ أنّه ”يمثل طرحا مختلفا ولقاء جيلين من كتبة السيناريو والرؤية الإخراجية“.

ويضيف الخياطي، أنّ ”هذا العمل يتسم بالعمق وبالخيال الواسع لمخرجه عبد الحميد بوشناق فضلا عن ذكاء المخرج وتوجهه إلى كافة الفئات التونسية بدءا بالعنوان الذي كُتب بالعربية وبالأمازيغية، ما يجعله أحد الأعمال التي شدت اهتمام المشاهدين في رمضان“.

ويقول الممثل وأحد كُتاب السيناريو عزيز الجبالي: إنّه ”من الصعب أن تكتب نصّا وسيناريو يحمل مضامين هزلية ورسائل يتلقاها المشاهد كلّ وفق قراءته وفهمه“، مشيرا إلى ”ثراء السيناريو“ الذي استفاد من عمق رؤية بوشناق وخبرة حاتم بلحاج الذي اشتهر بكتابة سيناريو سلسلة ”شوفلي حل“ الأكثر متابعة في تونس، والتي يتم إعادة بثها إلى اليوم رغم أنه تم إنتاجها بين عامي 2005 و 2009.