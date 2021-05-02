مسلسل "لعبة نيوتن" يثير جدلا واسعا حول "الطلاق الشفهي"

أثار مسلسل ”لعبة نيوتن“، الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان الجاري، وتقوم ببطولته الفنانة المصرية منى زكي، ضجة واسعة في أوساط المجتمع المصري بشأن تطرق العمل لأزمة الطلاق الشفوي.

واندلعت الأزمة في المسلسل عند زواج ”هنا“ التي تجسدها منى زكي، من ”مؤنس“ الذي يجسده الفنان المصري محمد فراج، وذلك عقب طلاقها شفهيا من ”حازم“ الذي يجسده الفنان المصري محمد ممدوح.

وفي التفاصيل فقد قام ”حازم“ بتطليق ”هنا“ شفهيا أثناء ولادتها طفلهما وهي في أمريكا، وبعدها تزوجت ”مؤنس“ بعد الولادة مباشرة على اعتبار أن عدتها انتهت بوضع الطفل، وفقا لما أكده لها ”مؤنس“ كونه رجل دين يعرف بأمور الشريعة.

ومع عودة منى زكي إلى مصر حيث يتواجد ”حازم“ زوجها الأول يجري مشهد بينهما يؤكد فيه أنه قام بردها إلى عصمته، وهو ما يخلق أزمة وجود فتاة على ذمة رجلين في آن واحد.

https://www.instagram.com/tv/COTll_9oHdr/?igshid=c0phfxe0dg7a

وخلقت تلك المشاهد حالة من الجدل بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم البعض صناع العمل بأنهم يكرسون فكرة إلغاء الطلاق الشفهي التي نادى بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورفضها مشايخ وأئمة الأزهر.

واستنكر البعض طرح تلك القضية وإعادتها للمشهد من خلال الدراما، وسط حالة من الانقسام بين مؤيد لفكرة إلغاء الطلاق الشفهي ومعارض لها، وسط طرح آراء عدة في تلك القضية محل الأزمة.

وقال البعض إن فكرة الطلاق الشفهي ليست منصفة للمرأة لأنها ليست لعبة في يد الرجل، يحركها كيفما شاء، مستندين إلى أنه في حال أراد الرجل تطليق زوجته فليذهب إلى المأذون وينهي الأمر.

وتحدث آخرون أن الطلاق الشفهي يقع كي لا يتم التلاعب بالكلمة، فيما اتجه آخرون للإشادة بموقف ”هنا“ في العمل بشكل عام وأنها ستمثل صورة للمرأة القوية التي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الصراع.

في السياق، غردت متابعة تدعى ”منار“ عبر حسابها في موقع ”تويتر“ قائلة، ”‏مشكلة الطلاق الشفهي اللي مطروحة في لعبة نيوتن دي مهمة، الرجالة طول الوقت بيقولوا الستات عاطفيين وقراراتهم محكومة بالعاطفة مع إنهم زي المسلسل كدا أي خناقة بطلاق بدون رغبتها، وعادي يصحى الصبح يردها بدون رغبتها، لأ وكمان الفتوى على الطلاق بيقع من عدمه محكومة بمشاعر الراجل وقت الطلاق“.

مشكلة الطلاق الشفهي اللي مطروحة في لعبة نيوتن دي مهمة، الرجالة طول الوقت بيقولوا الستات عاطفيين وقراراتهم محكومة بالعاطفة مع إنهم زي المسلسل كدا أي خناقة بطلاق بدون رغبتها، وعادي يصحى الصبح يردها بدون رغبتها، لأ وكمان الفتوى على الطلاق بيقع من عدمه محكومة بمشاعر الراجل وقت الطلاق — Manar. (@Manahehe) May 1, 2021

ونوه أحد الحسابات عبر موقع ”تويتر“ قائلا إن ”‏الدراما وتأثيرها ظهر في لعبة نيوتن كمان أما الكل فهم الأذى والمشاكل بتاع الطلاق الشفوي اللي السيسي طالب بإلغائه ووقفله فيها صقور الأزهر وأصحاب العمم.. انت صح يا ريس وكل مصر معاك في كده رجاله قبل الستات“.

الدراما وتأثيرها ظهر فى لعبة نيوتن كمان اما الكل فهم الاذى والمشاكل بتاع الطلاق الشفوى اللى السيسى طالب باإلغاؤه ووقفله فيها صقور الازهر واصحاب العمم

انت صح ياريس وكل مصر معاك فى كده رجاله قبل الستات @AlsisiOfficial — كتاكيتو بنى (@ehassany) May 1, 2021

وكتبت مغردة تدعى ندى رضا قائلة ”‏‎أنا معلوماتي ان الرد الشفهي لازم يعاشرها معاشرة الأزواج علشان الزوجة تعرف انه ردها!! لازم ارجع اقرأ في النقطة دي بس بعد الفطار“.

وردت عليها مغردة تدعى نوفي قائلة: ”‏طب ما هو ممكن يغتصبها عادي هنعمل إيه؟ خلينا فاكرين إن رئيس الجمهورية بنفسه قال إن موضوع الطلاق والرد الشفوي ده لازم يخلص والدنيا قامت عليه والأزهر والشيوخ وقفوله فيها ونزلوا بيان رسمي.. عوض علينا عوض الصابرين.. بنتساق وبنتباع وبنتشرى ولا البهايم والله المهم الشيوخ والأزهر ينبسط“.

طب ماهو ممكن يغتصبها عادي هانعمل ايه؟خلينا فاكرين ان رئيس الجمهورية بنفسه قال ان موضوع الطلاق والرد الشفوي ده لازم يخلص والدنيا قامت عليه والارهر والشيوخ وقفوله فيها ونزلوا بيان رسمي…عوض علينا عوض الصابرين..بنتساق وبنتباع وبنتشرى ولا البهايم والله المهم الشيوخ والأزهر ينبسط https://t.co/VyEtiM1vRF — Novy♍ (@Novytique) May 1, 2021

وعقب حساب آخر قائلا ”‏في رجالة بتصيح من مسلسل لعبة نيوتن وشايفين حازم مظلوم مش علشان الطلاق الشفوي ظلم لا سمح الله تؤ تؤ علشان حازم أكل قفا محترم مش اكتر.. إزاي الست تتجوز بعد ما اطلقت شفوي ماكانش يقصد تؤتؤ كان مغيب مش في وعيه.. كان المفروض تستنى تحت رجله تعيطله انا كده اتطلقت يا حازم ولا كان قصد أمك إيه“.

في رجاله بتصيح م مسلسل لعبة نيوتن وشايفين حازم مظلوم مش علشان الطلاق الشفوي ظلم لا سمح الله تؤ تؤ علشان حازم اكل قفا محترم مش اكتر . ازاي الست تتجوز بعد ما اطلقت شفوي ماكانش يقصد تؤتؤ كان مغيب مش ف وعيه.كان المفروض تستنى تحت رجله تعيطله انا كده اتطلقت يا حازم ولا كان قصد امك ايه. — موكا من غير القاضيه مومكن 🤓 (@tooozfeeekom4) May 1, 2021

وعقب مغرد يدعى عماد قائلا: ”‏اهتمام صناع العمل بأدق التفاصيل خلى الناس تتعامل مع المسلسل على انه قضية حقيقية، موضوع الطلاق الشفوي والرد الغيابي والمشاكل اللي ممكن تحصل من وراه خطيرة جدا زي ما حصل للزوجة اتطلقت شفهيا فجأة لقت نفسها متجوزة اتنين ‎#لعبة_نيوتن“.

اهتمام صناع العمل بأدق التفاصيل خلى الناس تتعامل مع المسلسل على انه قضية حقيقية، موضوع الطلاق الشفوي والرد الغيابي والمشاكل اللي ممكن تحصل من وراه خطيرة جدا

زي ما حصل للزوجة اتطلقت شفهيا فجأة لقت نفسها متجوزة اتنين 😳#لعبة_نيوتن pic.twitter.com/HvXKbfyyX2 — عماد (@33imad_) May 2, 2021

واستطردت إيمان محمد في تغريدة لها: ”‏مبسوطة إنهم فتحوا حوار الطلاق الشفهي ده وياريت يلغوه أصلا اتنين عايزين يطلقوا يروحوا للمأذون أو أيا كانت البروسس اللي هياخدوها بس متنفعش سلام عليكم إنتي طالق أوف دي كانت لحظة غضب رديتك“.

مبسوطه انهم فتحوا حوار الطلاق الشفهى ده وياريت يلغوه اصلا اتنين عايزين يطلقوا يروحوا للمأذون او ايا كانت البروسس اللى هياخدوها بس متنفعش سلام عليكم انتى طالق اوف دى كانت لحظة غضب رديتك — Frankensteinmonster (@ema_m7mad) May 1, 2021

وشدد أحمد القصاص في تغريدة له على رفض إلغائه فقال: ”‏طيب هو مفيش حاجة اسمها يتلغي بل دا مفيش حاجة في الدين اسمها كانت لحظة غضب كلمة انتي طالق طلعت من راجل لمراته دي خلاص اتحسبت طلقة ومفيهاش أي رجوع، في حديث بيقول إن الزواج والطلاق والعتق هزلهن جد وجدهن جد، فمفيش حاجة اسمها إلغاء الطلاق الشفوي دي أبدا“.

طيب هو مفيش حاجه اسمها يتلغي بل دا مفيش حاجه في الدين اسمها كانت فلحظه غضب

كلمه انتي طالق طلعت من راجل لمراته دي خلاص اتحسبت طلقه ومفيهاش اي رجوع

في حديث بيقول ان الزواج والطلاق والعتق " هزلهن جد وجدهن حد" ف مفيش حاجه اسمها الغاء الطلاق الشفوي دي ابدا الي بالمناسبه من الخطوات https://t.co/LoxCDfJyoK — Ahmed Elkassas (@ahmedelkassas99) May 1, 2021

وقالت مغردة تدعى كوثر عصام في تغريدة لها: ”‏‎الواحد مرعوب من فكرة إنه يتحط في يوم من الأيام في موقف إنه يتطلق شفوي لأي سبب من الأسباب وساعتها الشيخ بيرجع الشخص يقوله انت نيتك كانت ايه تطلق فعلا ولا تهدد بالكلام بس مش عارفة الموضوع يتحجم ازاي بس هو مرعب أوي“.

فاهمة كل الكلام ده والله وده اللي يخوف في الوقت اللي احنا فيه

الواحد مرعوب من فكرة أنه يتحط في يوم من الايام في موقف أنه يتطلق شفوي لأي سبب من الأسباب

وساعتها الشيخ بيرجع الشخص يقوله انت نيتك كانت ايه تطلق فعلا ولا تهدد بالكلام بس

مش عارفة الموضوع يتحجم ازاي

بس هو مرعب اوي — Kwthar Essam (@Kwthar_essam74) May 2, 2021

ومع الجدل المثار، أوضحت كاتبة السيناريو مها الوزير، المشرفة على ورشة كتابة مسلسل ”لعبة نيوتن“، في مقابلة تلفزيونية، عددا من النقاط التي أثارت اهتمام متابعي المسلسل من بينها ”الطلاق الشفوي“.

وقالت الوزير إن مسألة ”الطلاق الشفوي“ لا تعتبر الأصل في قصة المسلسل، لكنها حبكة درامية من بين الحبكات التي تمر بها ”هنا“ و“حازم“ نتيجة مشكلة انعدام الشعور بالأمان، نافية أي حديث عن أن يكون المسلسل هدفه إثارة تلك القضية.