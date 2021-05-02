فاطمة الصفي تروي تفاصيل إنقاذها من الموت أثناء تصوير "أنيسة الونيسة" (فيديو)‎

كشفت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، تفاصيل إنقاذها من الموت أثناء تصوير مسلسل ”أنيسة الونيسة“، وذلك بعدما تعرضت لموقف صعب خلال التصوير حيث كادت أن تغرق في البحر وتفقد حياتها.

وقالت فاطمة الصفي، في مقابلة تلفزيونية، إنها مصابة بفوبيا الغرق في البحر، وعند تصويرها مشهد خلال بروفات مسلسل ”أنيسة الونيسة“ كانت تقفز خلاله في البحر وأثناء الكواليس كانت تسبح حتى يتم تجهيز الكاميرات، وبالتالي ظن الجميع أنها تستطيع السباحة بشكل جيد.

وأضافت أنه ”أثناء البروفة الأخيرة للمشهد قفزت في البحر ولكن فستانها ارتفع والتف حول وجهها مما تسبب في إصابتها بحالة من الاختناق الشديدة كادت تقضي عليها لولا تدخل فريق العمل وإنقاذهم لها في النهاية.

وتابعت حديثها أنها ومن وقتها قبل أي مشهد تقوم بتصويره ويكون فيه بحر تكون متوترة للغاية وآخرها مسلسل ”دفعة بيروت“حيث لم تنم ليلة تصوير مشهد غرقها.

فاطمة الصفي تتكلم عن مشهد الغرق في دفعة بيروت، وعن فوبيا الغرق بعد مسلسل أنيسة الونيس

–#علي_ونجم pic.twitter.com/FroSRArIsc — برنامج علي ونجم 🎥 (@AliWNajim) May 1, 2021

وأكدت فاطمة الصفي، أن سبب تغييرها في شكلها بشكل متكرر هو شعورها بالملل الشديد، مشددة على أنها بدأت حاليًا إجراء عمليات تجميل لجسمها، كما تخطط بعد 10 سنوات بالبدء في إجراء عمليات تجميل لوجهها مثل الشد وغيره.

وكشف عن عمرها في ذات المقابلة عندما قالت إنها ستبلغ خلال العام الحالي 40 عاما في نوفمبر المقبل، موضحة أنه بعد خبرات الحياة الكثيرة أصبحت تعرف متى تقول لا ومتى تسامح أو تحذف الأشخاص نهائيًا من حياتها.

شكثر مظهرچ الخارجي يأثر على نفسيتچ؟ 🙄

–#علي_ونجم pic.twitter.com/jFx40XkZWz — برنامج علي ونجم 🎥 (@AliWNajim) May 1, 2021

وأشارت الممثلة الكويتية إلى أنها لم تندم على تصريحها أنها تعيش قصة حب في أحد اللقاءات التلفزيونية عام 2014، رغم أن الجمهور ما زال يسألها عن هذا الشخص.

وأوضحت أنها عندما قالت ذلك وقتها كانت تعيش في أجواء رومانسية وتشعر أن الحياة وردية ولكنها حاليًا أصبحت مقتنعة أن ليس كل شيء يمكن أن يقال.