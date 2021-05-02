آخر تطورات الحالة الصحية للفنانتين دلال عبدالعزيز ووفاء مكي بعد إصابتهما بكورونا

شهدت الحالة الصحية للفنانتين المصريتين دلال عبدالعزيز ووفاء مكي، تطورات جديدة جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، ونقلهما إلى المستشفى.

وكشف مصدر داخل نقابة المهن التمثيلية في تصريح لـ“إرم نيوز“، عن تفاصيل الوضع الصحي لكلتيهما قائلا، إن دلال عبدالعزيز، لا زالت داخل العناية المركزة لكن حالتها ليست حرجة بعدما تحسنت نسبة الأكسجين في الدم.

وأكد المصدر أن دلال عبدالعزيز، وفقا للفريق الطبي المعالج لن تخرج إلا بعد استكمال البروتوكول العلاجي كاملا واستقرار نسبة الأكسجين لأنها متأرجحة بين 87 و92 % وهي نسبة تحتاج لمزيد من العلاج للعودة إلى طبيعتها.

وبين المصدر أن وفاء مكي، استقرت حالتها كثيرا لاسيما وأن نقلها للمستشفى جرى في بداية ظهور العرض التنفسي وهو ما ساهم في رفع نسبة الأكسجين في الدم، واستقرارها عند 90%.

وأوضح المصدر أن وفاء مكي، تتواجد في غرفة رعاية متوسطة، ويتم تأهيلها لمغادرة المستشفى نهاية الأسبوع الجاري، إذ تستكمل حاليا البروتوكول العلاجي وتبدأ خلال يومين الاستغناء عن استخدام ”ماسك“ الأكسجين.

في السياق ذاته، كشفت وفاء مكي، عن تعرض والدتها للإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد مخالطتها لها خلال الفترة الماضية.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد استغاثت وفاء مكي، بمسؤولي وزارة الصحة المصرية لإلحاق والدتها بالمستشفى بعد ظهور أعراض كورونا عليها، وعدم استطاعتها الحديث بسبب مشاكل في التنفس.