عبدالله بهمن: ما فعله محمد السنعوسي سقطة تاريخية (فيديو)

أعرب الفنان الكويتي عبد الله بهمن،عن استنكاره الشديد من انتقاد الإعلامي الكويتي محمد السنعوسي، لأداء الفنان عبد العزيز المسلم بطريقة ومهينة ومطالبته بالجلوس في المنزل، موضحا أن مافعله هو سقطة تاريخية كبيرة في تاريخه.

وقال في تصريحات تلفزيونية، إن الفنان عبد العزيز مسلم قامة كبيرة ويجب احترامها مهما اختلفنا عن أي دور هو يقدمه، وذلك احتراما لتاريخه الفني العظيم، مؤكدا انه سبق وأن انتقده العام الماضي بسبب مشاركته في مسلسل ”سينمائيات“ ولكن بطريقة لا تقلل منه.

وفي تعليقه على النجاح الذي وصل إليه، قال بهمن إن نجاحه ليس وليد الصدفة لكنه نتاج تعب واجتهاد كبير من جانبه كي يصل إلى هذه المرحلة، موضحا أنه لا يهتم بغيرة البعض من النجاح الذي حققه في السنوات الأخيرة.

وأضاف بهمن، أن السبب في النجاح الذي وصل له هو العمل على تطوير نفسه باستمرار والاستماع لإرشادات أهل الخبرة.

وأكد أنه لا يقبل بأي دور يعرض عليه، فضلا عن أنه في بعض الأحيان كان يتدخل لإجراء تعديلات على الشخصية من خلال المناقشة مع المخرج أو المؤلف، كي يظهر في أفضل صورة ممكنة.