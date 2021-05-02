مفاجأة.. هذا ما طلبه الراحل مشاري البلام من مؤلف مسلسل "الوصية الغائبة" (فيديو)

كشف المنتج والمؤلف الكويتي مشاري العميري، أن الفنان الراحل مشاري البلام، هو من طلب تغيير نهاية مشهده الأخير في مسلسل ”الوصية الغائبة“، حيث كان من المفترض أن ينتهي دوره في هذا العمل باختفائه بعد إصابته بالجنون، ولكنه طلب منه أن تنتهي بموته.

َوأوضح، في تصريحات تلفزيونية، أن مشاري البلام، قال له ”أنا لا أريد أن تكون نهاية الشخصية التي ألعب دورها بهذه الطريقة بل أريد أن تكون نهاية يتذكرني بها الجمهور“.

وتابع مؤلف ”الوصية الغائبة“: ”وطلب مني أن تكون النهاية هي مشهد موته في السوق.. وبالفعل وافقت على طلبه وكتبت المشهد سريعا وأرسلته للمخرج المنفذ“، موضحا ”كل طاقم العمل كان يستغرب طلب مشاري بهذا التغيير“.

وأكد أن هذا المشهد أثر في الجمهور كثيرا كما توقع، معلقا: ”سبحان الله وكأنه كان يريد توديع جمهوره بهذه الطريقة“.

وسبق وأن علق الفنان الكويتي صالح مشاري البلام، نجل الراحل مشاري البلام، على مشهد ظهوره الأول بمسلسل ”بيت الذل“، بدلا من والده الذي توفي في فبراير الماضي متأثرا بإصابته بـ“كورونا“، قائلا: ”مشهد ابوي وايد أثر فيني.. وأثر في كل الناس على السوشال ميديا.. ووايدحبيت اشترك مكان ابوي في المسلسل“.

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية: بعد وفاة والدي أخبروني بأن هناك مشاهد متبقية والدي لم يصورها، والأستاذة صمود الكندري قالت إنهم لا يريدون حذف هذه المشاهد، ويريدون مني تأديتها. وأنا رحبت بالفكرة.