بسمة وهبة تكشف عن مشاركتها في عمل فني مع محمد رمضان

أعلنت الإعلامية المصرية بسمة وهبة مشاركتها في عمل فني يجمعها مع مواطنها الفنان محمد رمضان، ومن إخراج محمد سامي.

ونشرت وهبة عبر صفحتها على ”إنستغرام“ صورة تجمعها مع ”رمضان“ و ”سامي“، وعلقت عليها قائلة: ”أهم مخرج وأهم فنان مع العرافه.. وقريبا نحن الثلاثي في عمل واحد“.

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وعبر رمضان عن سعادته بمشاركته في عمل فني قريب مع بسمة وسامي، حيث علق على الصورة التي جمعته مع الثنائي، قائلًا: ”وأنت أهم إعلامية“.

وأثار وصف بسمة لمحمد رمضان بـ“أهم فنان“ جدلًا واسعًا بين متابعيها، حيث انهالت التعليقات على الصورة التي هاجمت رمضان، مؤكدين أنه ليس أهم فنان كما تقول، وأنه مجرد ممثل عادي.

وقال أحد المتابعين: ”أهم إعلامية آه ويمكن من أهم المخرجين.. لكن اهم فنان دي لا خالص لان الفنان الصح اخلاق واحترام وللاسف بقوا غير متوفرين في رمضان“.

وانتقد بعض المتابعين بسمة وهبة بسبب وصفها لمحمد رمضان بأهم فنان متناسية النجوم الكبار، حيث قال أحدهم: ”بالذمة ده اهم فنان.. يا خسارة الفنانين الكبار والذوق الرفيع“.

ويشارك محمد رمضان في موسم دراما رمضان هذا العام بمسلسل ”موسى“، بطولة سمية الخشاب، وعبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، وغيرهم، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.