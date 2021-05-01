بسبب مرام البلوشي.. صالح الراشد يرد على منتقدي ارتدائه "الغترة والعقال" (فيديو)‎

خرج الإعلامي الكويتي صالح الراشد، عن صمته ورد على الانتقادات التي طالته بسبب ظهوره في برنامجه الرمضاني ”وياكم“، الذي يعرض يوميا في شهر رمضان الجاري عبر شاشة ”atv“ وهو يرتدي ”الغترة والعقال“.

وقال صالح الراشد، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“، إنه لا يهمه تداول مقاطع فيديو تنتقده سواء عن الغترة والعقال أو الموقف الذي حدث مع مرام البلوشي، لأن المنتقدين ”يفهمون ما يريدون فهمه“، و“لديهم صورة من الحقد والغيرة“.

https://www.instagram.com/tv/COVMa-AA9BJ/?igshid=6wx05qwtcciv

ويأتي رد صالح الراشد، بعدما وجدت الانتقادات صداها عندما استضاف صالح الراشد، في برنامجه الفنانة والمغنية الكويتية مرام البلوشي، ودار بينهما موقف بسبب ”الغترة والعقال“، عندما كان يقدم ”بطاقات“ الأسئلة لمرام، فقالت له ”أنا هساعدك عشان شكلك متيبس“، ليرد عليها ”عشان الغترة والعقال“، فقالت له ”أنت فين والغترة والعقال وين“.

وعقب صالح الراشد ”أنتم لديكم حقد ومرض، الله يزيدكم، وأنا اللي يزيدني نجاح وفلوس ومحبة من الناس الصح، لأني لا أريد محبة من الناس الغلط“.

وذكر الراشد، أن ما قصدته مرام البلوشي، أنه لا يرتدي الغترة والعقال، كونها اعتادت على رؤيته يلبس ”الكاجوال“، موضحا أنه ارتدى غترة وعقالا ووجدهما مناسبين له، وكونه يقدم برنامجا رمضانيا أحب الظهور بهذا ”اللوك“، بسبب كثافة شعره وانتقاد البعض له.

وقال إن لا أحد يستطع إحداث الوقيعة بينه وبين مرام البلوشي، كونه متفهما ما تقصده، وليس كما ذهب إليه البعض وإن الذين شتموه في التعليقات ”يعبرون عن بيئتهم“.