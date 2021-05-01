محمد سامي: غادة عبد الرازق أكثر شخص ظلمني.. ومحمد رمضان رفض نسل الأغراب‎

أطلق المخرج المصري محمد سامي مجموعة من التصريحات القوية أثناء لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج ”العرافة“، وأكد أن أكثر شخص ظلمه في حياته المهنية هي الفنانة غادة عبد الرازق.

واعترف سامي أنه قام بظلم أحد المطربين في بداياته وقصر معه عند إخراجه ”فيديو كليب“ لمطرب يدعى ”عامر“، ووعده بعمل فيديو كليب له على نفقته الخاصة.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/460510751676422/

وقال سامي إن الفنان محمود الجندي من أكثر الممثلين صدقا وهو ما اكتشفه أثناء عمله معه في مسلسل ”آدم“، وأيضا الفنان أحمد زاهر والفنانة سلوى عثمان والفنانة فردوس عبدالحميد من أكثر الفنانين صدقا بمشاعرهم أثناء التمثيل.

وتطرق سامي لطريقة تعامله مع زوجته الفنانة مي عمر وكشف أنه في بداية طريقها كان ينفعل عليها بشدة أثناء التصوير وذلك بسبب الخوف عليها، أما الآن أصبح يتعامل معها باحترافية لأنها أصبحت محترفة في التمثيل.

أما عن انتقاد البعض لتمثيل مي عمر، أكد أن السبب هو وجود بعض الحسابات الموجهة على السوشيال ميديا، أو طمع البعض في المكانة التي وصلت لها، بدليل نجاح بطولتها المطلقة الأولى في مسلسل ”لؤلؤ“.

وأكد أنه لا يتنازل أبدا عن أجره في أي عمل مهما كان معجبا بالنص المكتوب، ولا يتحمل تأخير دفعات أجره لأن المال في وجهة نظره يحقق السعادة للإنسان وبه يستطيع شراء أي شيء يريده، ولفت إلى أنه يكون شخصا مغرورا في بعض الأحيان.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/1191203421353511/

وفي فقرة ”حق الرد“ كشف سامي أن مسلسل ”نسل الأغراب“ كان من المفترض أن يكون من بطولة كل من النجمين أحمد السقا ومحمد رمضان، مضيفا :“محمد رمضان تخلى عن فكرة العمل من بطولة نجمين“.

وكشف بعض الكواليس الخاصة باعتذاره للمطربة أنغام عن تتر مسلسل ”نسل الأغراب ”، وقال إن أنغام كانت متمسكة بغناء تتر لم يقبل به لأنه لا يتناسب لحنه مع المسلسل.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/4314140591952093/

وعاتب سامى أنغام على إلغاء متابعته على موقع ”إنستغرام“، ونشر خبر اعتذارها عن غناء التتر، لأن الاختلاف في وجهات النظر لم يكن شخصيا ولا يتحمل القطيعة، وأعرب عن أمنيته في أن يتعاون معها في المستقبل.