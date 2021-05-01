بعد تلقيها "مرسيدس".. زارا البلوشي تكشف أسباب طلاقها من القحطاني

كشفت الفنانة العمانية المقيمة في السعودية زارا البلوشي أسباب طلاقها رسميا من زوجها، الذي عُرف بين الجمهور باسم ”القحطاني“، بعد مرور شهر واحد فقط على زواجهما.

وردت البلوشي على متابعة استفسرت منها عن أسباب طلاقها، وذلك بعد إعلان زارا أنها حصلت مقابل الطلاق على سيارة من نوع ”مرسيدس“.

وقالت البلوشي إن خلافا وقع بينها وبين زوجها، وتفاجأت برد فعله يقول لها ”الزواج قسمة ونصيب“، وهو ما سبب لها صدمة.

وذكرت البلوشي أنها لم تتناقش مع زوجها فيما قال، مبينة أنها أبلغت أهلها بما حدث.

وأكدت أنها كانت على معرفة بزوجها السابق منذ عامين، وكان يعلم ما بداخلها بشأن معاناتها في نسيانها زوجها الأول، موضحة أنه كان يتمنى منها موافقة على ارتباطهما وعندما فعلت ذلك صدمها.

ونوهت إلى أن الصدمة تكمن في عدم احتواء زوجها أول خلاف بينهما، وأرجع الأمر للقسمة والنصيب.

وكانت البلوشي قالت في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“: ”سواها القحطاني وطلقني بمرسيدس، نهايتي هذه“.

ونشرت البلوشي مقاطع مع متابعيها وثقت لحظة توقيعها على عقد استلامها للسيارة، وعلقت عليها: ”ما شاء الله“.