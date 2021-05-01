الكاتب الكويتي فهد العليوة يكشف حقيقة إنتاج جزء رابع من مسلسل "ساهر الليل"

كشف الكاتب الكويتي فهد العليوة عن إمكانية تقديم جزء رابع من مسلسل ”ساهر الليل“ الذي حقق نجاحًا كبيرًا ونقلة بالدراما الكويتية، موضحًا أن تقديمه كمسلسل مجددًا أمر مستحيل، ولكن إذا حدث وتم إنتاجه مرة أخرى سيكون بشكل ”فيلم“.

وتحدث ”العليوة“ لأول مرة خلال برنامج ”حمد قصص“ عن سبب التوقف عن تقديم أجزاء جديدة من ”ساهر الليل“، رغم أنه كان من المقرر تقديم جزأين جديدين ”رابع وخامس“، إذ أشار إلى أن النجاح الضخم الذي حققه الجزء الثالث من ”ساهر الليل“ أثار خوفهم من تقديم أجزاء جديدة، إلى جانب عدد من المشاكل الإنتاجية.

وأكد الكاتب الكويتي الشهير أنه حدث خلاف في وجهات النظر بينه وبين النجوم المشاركين بالعمل والمنتج والمخرج، لذا قرروا التوقف عن تقديم أي جزء جديد قد يقلل من نجاح الأجزاء القديمة أو يؤثر على ذكراهم.

وأشار إلى أنه عندما علم الناس أنه سيقدم الجزء الثالث من ”ساهر الليل“ حول غزو العراق للكويت، وأنه سيكون في إطار رومانسي وقصة حب بين البطلين، هاجمه الكثيرون، واعتبروا أنه يقلل من حجم الكارثة الوطنية، لذا كان متخوفا للغاية وهو يكتب السيناريو.

وأكد العليوة أن المشهد الشهير الصادم لتعذيب الفنانة هيا عبد السلام في ”ساهر الليل 3“ لم يعرض منه سوى 10% مما تم تصويره، إذ قامت الرقابة بإزالة جزء، والجزء الآخر تمت إزالته من المخرج محمد دحام الشمري.