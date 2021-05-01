ملك قورة تصف رامز جلال بـ"المتخلف" بعد سقوطها ضحية مقلب "رامز عقله طار" (فيديو)‎

دخلت الفنانة المصرية الشابة ملك قورة في نوبة صراخ وانهيار شديد عندما وقعت ضحية للفنان المصري رامز جلال، في حلقته الجديدة من برنامجه ”رامز عقله طار“، الذي يجري عرضه يوميا في شهر رمضان عبر شاشة“ Mbc مصر“.
وفور اكتشاف ملك قورة مقلب رامز جلال، اعترضت على الإيقاع بها، وظلت تعاتب رامز، حتى احتوى غضبها ودعت الجمهور لمشاهدة حلقتها في البرنامج.
رد فعل كيوت من ملك قورة بعد رؤية رامز جلال#رامز_عقله_طار #هيئة_الترفيه#رمضان_يجمعنا@GEA_SA@ramezgalal
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— MBC مصر (@mbcmasr) May 1, 2021
وخلال المقلب ظلت ملك قورة توبخ رامز جلال على ما فعل بها وفريق برنامجه الذين ضايقوها حتى وصفت رامز بالمتخلف، كما اعترضت على الإمساك بها خلال فقرة ”الكابينة المعلقة“ التي تعطلت في الهواء.
بكاء شديد لـ ملك قورة في #رامز_عقله_طار #هيئة_الترفيه#رمضان_يجمعنا@GEA_SA@ramezgalal
تابع جميع الحلقات على Shahid VIP واشترك الآنhttps://t.co/iSM2oY8aol pic.twitter.com/ZAH9OBAH9J
— MBC مصر (@mbcmasr) May 1, 2021
وكان رامز جلال مازح الفنانة ملك قورة لحظة ظهورها في البرنامج، فقال: ”دي متقمصة شخصيتين، شخصية طفلة كيوت بريئة، وشخصية مزة جريئة“.
وأضاف رامز جلال أنه يعتبر ملك قورة مثل ”قطة كيوت“، و“بيبي فيس“، لكنه لا عزيز أو غالي لديه، ولذلك سينفذ فيها المقلب، معقبا: ”لازم أخدها على الهادي، وهتشوف ليلة مشافتهاش في حياتها، دي حلوة وسنيورة“.
صراخ وعصبية ملك قورة في ملاهي #رامز_عقله_طار #هيئة_الترفيه#رمضان_يجمعنا@GEA_SA@ramezgalal
تابع جميع الحلقات على Shahid VIP واشترك الآنhttps://t.co/iSM2oY8aol pic.twitter.com/nFER0DxAz2
— MBC مصر (@mbcmasr) May 1, 2021
ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية، ثم يسقطون في فخ رامز جلال.