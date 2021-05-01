ملك قورة تصف رامز جلال بـ"المتخلف" بعد سقوطها ضحية مقلب "رامز عقله طار" (فيديو)‎

دخلت الفنانة المصرية الشابة ملك قورة في نوبة صراخ وانهيار شديد عندما وقعت ضحية للفنان المصري رامز جلال، في حلقته الجديدة من برنامجه ”رامز عقله طار“، الذي يجري عرضه يوميا في شهر رمضان عبر شاشة“ Mbc مصر“.

وفور اكتشاف ملك قورة مقلب رامز جلال، اعترضت على الإيقاع بها، وظلت تعاتب رامز، حتى احتوى غضبها ودعت الجمهور لمشاهدة حلقتها في البرنامج.

وخلال المقلب ظلت ملك قورة توبخ رامز جلال على ما فعل بها وفريق برنامجه الذين ضايقوها حتى وصفت رامز بالمتخلف، كما اعترضت على الإمساك بها خلال فقرة ”الكابينة المعلقة“ التي تعطلت في الهواء.

وكان رامز جلال مازح الفنانة ملك قورة لحظة ظهورها في البرنامج، فقال: ”دي متقمصة شخصيتين، شخصية طفلة كيوت بريئة، وشخصية مزة جريئة“.

وأضاف رامز جلال أنه يعتبر ملك قورة مثل ”قطة كيوت“، و“بيبي فيس“، لكنه لا عزيز أو غالي لديه، ولذلك سينفذ فيها المقلب، معقبا: ”لازم أخدها على الهادي، وهتشوف ليلة مشافتهاش في حياتها، دي حلوة وسنيورة“.

ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية، ثم يسقطون في فخ رامز جلال.