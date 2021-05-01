"حماس" تهاجم محمد رمضان وتشدد: غزة ليست وكرا للمخدرات

هاجمت حركة حماس، اليوم السبت، الفنان المصري محمد رمضان، وذلك على خلفية أحداث مسلسله الرمضاني ”موسى“، والذي يدور جزء منه في قطاع غزة في حقبة الأربعينيات من القرن الماضي.

وقال مدير دائرة الإنتاج الفني في الحركة، محمد أبو ثريا، إن حماس تدين الزج باسم قطاع غزة في المسلسل المصري ”موسى“.

ورأى أبو ثريا، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“ أن هناك استهدافا لقطاع غزة تارة عبر التطبيع الفني مع إسرائيل، وتارة عبر استهداف قطاع كونه محورا للمقاومة في محاولة لتشويه الحقائق والتاريخ“، حسب تعبيره.

وتابع أبو ثريا أن بعض الأشقاء في مصر، وهم لا يمثلون الشعب المصري، يزجون باسم غزة ويجعلونها وكرا لتهريب المخدرات، الأمر الذي نؤكد أنه عار عن الصحة“.

غضب على منصات مواقع التواصل الاجتماعي،تسبب فيه محمدرمضان بعدظهوره في مسلسل موسى، يسافر من القاهرة إلى قطاع غزة؛ من أجل تهريب المخدرات. فالتعرض لغزة باعتبارها مصدراًلتهريب المخدرات أثار غضب الكثير من المشاهدين،معلقين ماذا يريد المخرج والممثل أن يزرع في عقل المشاهد العربي عن غزة؟!. pic.twitter.com/d05rlUFL1p — Haber Strateji عربي (@HSarabic) April 30, 2021

ورفض المسؤول في حماس اعتبار ما جاء في المسلسل سقطة فنية، قائلا: ”لا يمكن أن تكون هذه الأعمال سقطات“، وما رأيناه من محمد رمضان خطة ممنهجة سواء بالتطبيع مع إسرائيل، كما رأيناه في حفلات إسرائيلية، أو في مسلسلات تستهدف الفلسطينيين“.

وطالب أبو ثريا صناع الدراما العربية والمصرية إظهار صورة الشعب الفلسطيني بشكل مشرف دون تشويه“.

لو لسه معرفتش

محمد رمضان في مسلسل موسى بيقول انه هيسافر غزة يجيب مخدرات وللعمل في التهريب والممنوع

كل مسلسل يعرض في مصر تصاحبه رسالة تشويه اما للإسلام أو للأخلاق أو للمقاومة — على يار Ⓜ️ (@Elbnaa22) April 28, 2021

وحسب أبو ثريا، فإن المخرج محمد سلامة والممثل محمد رمضان تعمدا الإساءة للشعب الفلسطيني وإيقاد نار الفتنة بين الأشقاء، حسب وصفه، مشدد على أن منتجي المسلسل تعمدوا وصف قطاع غزة بأنّه ”وكر لتهريب المخدرات“.

الممثل محمد رمضان يغضب الفلسطينيين بمشهد في مسلسل "موسى" يدَّعي فيه توريد مخدرات من قطاع غزة لمصر ..

( احنا بنصدر مخدرات ؟؟ 🤨) — العنقاء العنقاء🇩🇿❤🇵🇸✌ (@de7l3CkFgBW6I19) April 29, 2021

يشار إلى أنه وفي أحدث حلقات مسلسله ”موسى“، ظهر محمد رمضان وهو يوافق على عرض للسفر إلى غزة لمساعدة أحد التجار في تهريب المخدرات.

ورغم أن الحقبة التاريخية التي تدور فيها أحداث المسلسل تعود إلى فترة الاحتلال البريطاني لمصر، إلا أن الإشارة إلى غزة باعتبارها مصدرا لجلب المخدرات استوقفت متابعي المسلسل وطرحت الكثير من الأسئلة.