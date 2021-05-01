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"حماس" تهاجم محمد رمضان وتشدد: غزة ليست وكرا للمخدرات
تاريخ النشر: 01 مايو 2021 15:52 GMT
تاريخ التحديث: 01 مايو 2021 16:25 GMT

"حماس" تهاجم محمد رمضان وتشدد: غزة ليست وكرا للمخدرات

هاجمت حركة حماس، اليوم السبت، الفنان المصري محمد رمضان، وذلك على خلفية أحداث مسلسله الرمضاني "موسى"، والذي يدور جزء منه في قطاع غزة في حقبة الأربعينيات من القرن

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المصدر: غزة - إرم نيوز

هاجمت حركة حماس، اليوم السبت، الفنان المصري محمد رمضان، وذلك على خلفية أحداث مسلسله الرمضاني ”موسى“، والذي يدور جزء منه في قطاع غزة في حقبة الأربعينيات من القرن الماضي.

وقال مدير دائرة الإنتاج الفني في الحركة، محمد أبو ثريا، إن حماس تدين الزج باسم قطاع غزة في المسلسل المصري ”موسى“.

ورأى أبو ثريا، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“ أن هناك استهدافا لقطاع غزة تارة عبر التطبيع الفني مع إسرائيل، وتارة عبر استهداف قطاع كونه محورا للمقاومة في محاولة لتشويه الحقائق والتاريخ“، حسب تعبيره.

وتابع أبو ثريا أن بعض الأشقاء في مصر، وهم لا يمثلون الشعب المصري، يزجون باسم غزة ويجعلونها وكرا لتهريب المخدرات، الأمر الذي نؤكد أنه عار عن الصحة“.

ورفض المسؤول في حماس اعتبار ما جاء في المسلسل سقطة فنية، قائلا: ”لا يمكن أن تكون هذه الأعمال سقطات“، وما رأيناه من محمد رمضان خطة ممنهجة سواء بالتطبيع مع إسرائيل، كما رأيناه في حفلات إسرائيلية، أو في مسلسلات تستهدف الفلسطينيين“.

وطالب أبو ثريا صناع الدراما العربية والمصرية إظهار صورة الشعب الفلسطيني بشكل مشرف دون تشويه“.

وحسب أبو ثريا، فإن المخرج محمد سلامة والممثل محمد رمضان تعمدا الإساءة للشعب الفلسطيني وإيقاد نار الفتنة بين الأشقاء، حسب وصفه، مشدد على أن منتجي المسلسل تعمدوا وصف قطاع غزة بأنّه ”وكر لتهريب المخدرات“.

يشار إلى أنه وفي أحدث حلقات مسلسله ”موسى“، ظهر محمد رمضان وهو يوافق على عرض للسفر إلى غزة لمساعدة أحد التجار في تهريب المخدرات.

ورغم أن الحقبة التاريخية التي تدور فيها أحداث المسلسل تعود إلى فترة الاحتلال البريطاني لمصر، إلا أن الإشارة إلى غزة باعتبارها مصدرا لجلب المخدرات استوقفت متابعي المسلسل وطرحت الكثير من الأسئلة.

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