يعاني من مضاعفات كورونا.. ما حقيقة الوضع الصحي لسمير غانم؟

شهدت الحالة الصحية للفنان المصري سمير غانم، تطورات جديدة على مدار الساعات الماضية، حيث يعاني من وضع حرج بالرغم من الإشراف الطبي الكامل.

وقال مصدر مقرب من سمير غانم، يتابع حالته الصحية مع الأطباء، إن الحالة ”حرجة“ حاليا، بعدما تحسنت فور وصوله المستشفى، مساء الخميس، وحتى مساء الجمعة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن الحالة الصحية شهدت فجر اليوم تراجعا ملحوظا؛ بسبب نقص الأوكسجين في الدم، منوها بأن سمير غانم لديه تاريخ مرضي يصعّب من عملية السيطرة على الوضع.

وتابع أن الأطباء وصفوا حالته بالمتأرجحة؛ بسبب المضاعفات السريعة للفيروس، كما أن وظائف الكلى غير مستقرة، مشيرا إلى أنه تم وضعه على جهاز تنفس صناعي على أمل تحسن وضعه مجددا.

وكان قد نقل الفنان الكبير سمير غانم، إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، حيث لحق بأفراد أسرته: ”زوجته دلال عبدالعزيز وابنتيه إيمي سمير غانم التي تتواجد في المستشفى، ودنيا سمير غانم التي تماثلت للشفاء مؤخرا“.