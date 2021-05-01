"الفوندو".. مسلسل يعري المجتمع التونسي ويوجه رسائل سياسية

حاز مسلسل ”الفوندو“ الذي تبثه قناة ”الحوار التونسي“ التلفزيونية على أعلى نسب المشاهدة من بين الأعمال الدرامية المعروضة في رمضان بحسب أحدث إحصاءات شركات سبر الآراء.

ويشد المسلسل الاجتماعي التونسي 37% من متابعي التلفزيون منذ دخول شهر رمضان، وهو مسلسل اجتماعي من إخراج سوسن الجمني، وبطولة: كمال التواتي، ورؤوف بن عمر، ونعيمة الجاني، وياسين بن قمرة، ونضال السعدي، وسهير بن عمارة.

ويصنف المسلسل الذي حظيت حلقته الأولى بأكثر من 6 ملايين مشاهدة على“يوتيوب“، ضمن الدراما الاجتماعية، ولا يخلو من بعد ”أمني“ بالنظر إلى تشابك الأحداث وتعقيدها، والملفات التي يطرحها، من تهريب، وتجارة مخدرات، وانحلال أخلاقي داخل العائلة أو في الوسط المدرسي والجامعي، وأساليب وسلوكيات طغت على المجتمع التونسي اليوم في مختلف المجالات.

ويُعرض المسلسل بعد الإفطار، وهو توقيت إستراتيجي لجذب المشاهدين الذين يتجمعون حول مائدة الإفطار، لكن المسلسل تعرّض لعدة انتقادات بسبب مشاهد يقول نقاد ومشاهدون إنها خادشة للحياء، ولا يستقيم عرضها أمام العائلات التي تجتمع حول التلفزيون لمتابعة الأعمال الدرامية في رمضان، ما أثار جدلًا بين من يرى في تلك المشاهد نوعًا من التعبير بحرية عن هاجس إبداعي، وعن واقع اجتماعي لا مفرّ من إنكاره، وبين من يقيس الأمور بمقياس أخلاقي ويرى في تلك المضامين تجاوزًا للمعقول، وتعديًا على حرمات العائلات.

ويقول النقاد إنه بصرف النظر عن وجاهة نظر كل طرف فإن المسلسل يمثل نبشًا مريرًا في واقع المجتمع التونسي بمتناقضاته، وإيجابياته، وسلبياته، وهو بعيدًا عن المعالجة الأخلاقية لهذه القضايا المطروحة لا يخلو من رسائل سياسية، وانتقادات للسياسات التي أدت إلى هذا التدهور المجتمعي، وتدني مؤشرات العيش الكريم بالنسبة إلى كثير من التونسيين ما أفرز حالة الانهيار القيمي والأخلاقي.

وأثار المسلسل انتقادات قطاعات تم التعرض إليها مثل السلك الأمني الذي احتج على لقطات تُظهر تلقي أعوان أمن رشوى من أحد المهربين، وكذلك باعة الذهب الذين احتجوا على الصورة التي قدمها المسلسل عن قطاعهم من خلال إظهار سطوة المهربين على القطاع وثرائهم، معتبرين أن ما تم ذكره في المسلسل هو محض خيال ولا يعكس حقيقة الواقع.

ويمثل المسلسل امتدادًا للأعمال التي كتبها الإعلامي وصاحب قناة ”الحوار التونسي“ سامي الفهري، وأخرجتها سوسن الجمني، ويعيد هذا العمل الدرامي إلى الواجهة قامات فنية مثل رؤوف بن عمر، ونعيمة الجاني، اللذين لم يلتقيا في عمل درامي منذ نحو ربع قرن.