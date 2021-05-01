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الفنان الكويتي نواف الشمري يدخل المستشفى إثر وعكة صحية
تاريخ النشر: 01 مايو 2021 3:42 GMT
تاريخ التحديث: 01 مايو 2021 4:15 GMT

الفنان الكويتي نواف الشمري يدخل المستشفى إثر وعكة صحية

يرقد الفنان الكويتي نواف الشمري، على سرير الشفاء بأحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية، لم يتم الكشف عن تفاصيلها. وكشف الإعلامي حمد قلم، من خلال تغريدة، أنه

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المصدر: شيماء حسن- إرم نيوز

يرقد الفنان الكويتي نواف الشمري، على سرير الشفاء بأحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية، لم يتم الكشف عن تفاصيلها.

وكشف الإعلامي حمد قلم، من خلال تغريدة، أنه تواصل مع نواف الشمري لإبلاغه بأن الحلقة التي كان قد سجلها معه من خلال برنامجه مع حمد قصص، سيجري عرضها لكنه وجده في حالة مرضية.

ونشر حمد قلم صورة للفنان نواف الشمري، موضحا أنه طلب منه إبلاغ الجمهور بأن يدعوا  له فكتب قائلا ”اليوم اتصلت على الفنان نواف الشمري بقوله إن موعد حلقته اليوم اكتشفت إنه مريض طلب مني أقول للناس تدعي له لا تنسونا بدعائكم“.

وكذلك نشر حساب جريدة المجلس الكويتية من خلال تغريدة عبر موقع ”تويتر“، جاء فيها تعليقا على صورة نواف الشمري ”وعكة صحية ألمت بالفنان نواف الشمري، يرقد على إثرها في المستشفى.. خطاك السوء“.

وانهالت تعليقات المحبين تدعو للفنان نواف الشمري وسط تساؤلات عن سبب وعكته الصحية بينما أكد البعض أن وضعه الصحي مستقر ولا يعاني أزمة كبيرة.

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