الفنان الكويتي نواف الشمري يدخل المستشفى إثر وعكة صحية

يرقد الفنان الكويتي نواف الشمري، على سرير الشفاء بأحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية، لم يتم الكشف عن تفاصيلها.

وكشف الإعلامي حمد قلم، من خلال تغريدة، أنه تواصل مع نواف الشمري لإبلاغه بأن الحلقة التي كان قد سجلها معه من خلال برنامجه مع حمد قصص، سيجري عرضها لكنه وجده في حالة مرضية.

ونشر حمد قلم صورة للفنان نواف الشمري، موضحا أنه طلب منه إبلاغ الجمهور بأن يدعوا له فكتب قائلا ”اليوم اتصلت على الفنان نواف الشمري بقوله إن موعد حلقته اليوم اكتشفت إنه مريض طلب مني أقول للناس تدعي له لا تنسونا بدعائكم“.

اليوم اتصلت على الفنان نواف الشمري

بقوله ان موعد حلقته اليوم

اكتشتفت انه مريض 💔

طلب مني اقول للناس تدعي له

لا تنسونا بدعائكم pic.twitter.com/GAyY8jD4zZ — مع حمد قلم (@7amadQalam) April 30, 2021

وكذلك نشر حساب جريدة المجلس الكويتية من خلال تغريدة عبر موقع ”تويتر“، جاء فيها تعليقا على صورة نواف الشمري ”وعكة صحية ألمت بالفنان نواف الشمري، يرقد على إثرها في المستشفى.. خطاك السوء“.

وعكة صحية ألمت بالفنان نواف الشمري ، يرقد على أثرها في المستشفى .. خطاك السو pic.twitter.com/2bX7fVTzQJ — المجلس (@Almajlliss) April 30, 2021

وانهالت تعليقات المحبين تدعو للفنان نواف الشمري وسط تساؤلات عن سبب وعكته الصحية بينما أكد البعض أن وضعه الصحي مستقر ولا يعاني أزمة كبيرة.