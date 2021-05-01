روزانا اليامي تكشف سبب ابتعادها عن الإعلام

كشفت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، السبب وراء ابتعادها هذه الفترة عن مجال الإعلام والاتجاه للتفاعل بشكل أكبر عبر ”السوشال ميديا“، والظهور في ”سناب شات“.

وأجابت روزانا اليامي، في فقرة الأسئلة والأجوبة مع متابعيها في حسابها على تطبيق ”سناب شات“، قائلة إن ظروف الحياة التي عاشتها طوال الفترة الماضية خاصة والظروف بشكل عام كانت السبب وراء هكذا ابتعاد.

وكانت روزانا اليامي، قد عانت الفترة الماضية من أزمة الانفصال عن زوجها ولم تجد سوى التفاعل مع متابعيها ومشاركتهم حياتها اليومية سبيلا للخروج من الأزمة.

وأعلنت روزانا اليامي، أنها ستعود قريبا حال أراد الله وتمنت أن يختار الله لها الأفضل.

وكشفت روزانا اليامي، عن وجهة نظرها في الفراق مستعينة بمقولة أطلقها الفنان المصري عادل إمام، عبر فيلمه ”الغول“ الذي صدر عام 1983 وتشير إلى أن الحياة تستمر بموت الأشخاص المقربين وتتوقف حال ابتعادهم، ومن هنا فالبعض يرى أن الموت أرحم من البعد كونه حاسما أما البعد فبه احتمالات.

وقالت روزانا اليامي، إنه لابد من إلغاء الاحتمالات من الحياة حتى لا تتوقف على ابتعاد أحد.

وفي 20 فبراير الماضي أعلنت روزانا اليامي، انفصالها عن زوجها، الذي يًدعى ”خالد“، وذلك بعد مرور عام ونصف على زواجهما.