أحمد إيراج: بعض الأعمال أقبلها "مجاملة".. وتجاهلي في بوستر مسلسل "عود حي" لا يزعجني(فيديو)

صرح الفنان والمنتج الكويتي أحمد إيراج بأن هناك بعض الأعمال الفنية يكون غير راضٍ عنها، لكنه يقبلها مجاملة لأصدقائه.

وأضاف إيراج، في تصريحات تلفزيونية، أنه في بعض الأحيان يقبل أعمالا لمجرد التواجد فقط على الساحة الفنية“، مؤكدا أن ذلك حدث معه في كثير من الأعمال التي قدمها في الفترة الأخيرة.

وقال إنه ”أصبح يمتلك الخبرة في بث الروح في الأدوار الضعيفة التي تعرض عليه“، مشيرا إلى أنه بالفعل نجح في ترك بصمة جيدة عند الجمهور من خلال تقديمه هذه الأدوار، دون أن يشعروا بأنها كانت ضعيفة على الورق.

أما عن تجاهل صورته في بوستر مسلسل ”عود حي“، فقال إنه من المعروف عنه أنه لا يدخل مشاكل على ترتيب الأسماء أو وجود صورته على البوستر، موضحا أن هذا الشيء يلومه عليه أصدقاؤه ويُتهم بإهدار حقه.

يذكر أن أحمد إيراج ممثل ومؤلف ومخرج ومنتج تلفزيوني مسرحي سينمائي إذاعي، بدأ مشواره الفني عام 1995 في مسرحية (شموع وتضحيات)، وأول ظهور تلفزيوني له في مسلسل (عودة السندباد) عام 1996.

وقدم خلال مسيرته الفنية كممثل أكثر من 30 عملا مسرحيا و 60 عملا تلفزيونيا و10 أفلام سينمائية وما يقارب 20 عملا فنيا آخر، كالأوبرتات والرسائل التلفزيونية والمسلسلات الإذاعية وغيرها.