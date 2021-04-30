شاهد شجاعة أيتن عامر في مقلب "5 نجوم" (فيديو)

أظهرت الفنانة المصرية أيتن عامر شجاعة غير متوقعة بعد سقوطها في فخ البرنامج الكوميدي ”5 نجوم“، المعروض عبر شاشة MBC.

وكانت البداية مع استدراج أيتن لسباق سيارات يشارك فيه عدد من النجوم، فظهرت النجمة متحمسة وتفوقت في البداية على منافسيها، قبل أن تسقط في الفخ.

والمقلب كان عبارة عن سباق بين سيارة ”أيتن“ بصحبة النجم كريم فهمي، بينما كان منافسها في السيارة المقابلة أحد السائقين المشاركين في البرنامج.

أنا نازلة اتخانق معاك! أيتن عامر قلبها ميت عالآخر وكريم فهمي قلقان على الناس#MBCMASR #رمضان_يجمعنا#خمس_نجوم

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وأثناء السباق، وقعت السيارة في حادث تصادم بشع واشتعلت فيها النيران، في حين ظهر الضحية وهو ملقى على الأرض ومثل أنه توفي.

وخلال الموقف، تعمد كريم وأحد المشاركين في البرنامج استفزاز الفنانة، بقوله: ”مات بسببك يا أيتن، مبتعرفيش تسوقي بتسوقي ليه؟“ لترد عليه: ”أنا معملتش حاجة، كلموا الإسعاف“، وحضرت سيارة الإسعاف وأخذته وأرادت الذهاب معه للمستشفى.

وأثناء ذلك قام شقيق الضحية باتهام أيتن بقتل أخيه، لترد عليه: ”أنا مقتلتوش، هو كويس مفهوش حاجة“، وركبت السيارة ليقوم الرجل بكسر زجاج السيارة، وتقوم عامر بالدفاع عن نفسها وفتح باب السيارة لمواجهته بشجاعة غير متوقعة منها.

وفي النهاية كشف كريم عن سقوط أيتن في المقلب، لترد عليه وهي منهارة من البكاء لصعوبة الموقف: ”أنا الزجاج كان هيبهدل وشي“.

ويجمع ”خمس نجوم“، لأول مرة معاً، النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مصطفى قمر، محمد الشرنوبي، ويقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي، وفيه يتعرض الضيف للكثير من المواقف المثيرة والمفاجآت غير المتوقعة.

وسقط في المقلب عدد من النجوم، أبرزهم ”صابر الرباعي، هيفاء وهبي، نيكول سابا، ميدو، جومانا مراد، نوال الزغبي، ريهام عبدالغفور، أحمد رزق، نادية الجندي“ وغيرهم.