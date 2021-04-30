بدرية طلبة: حقي مهدور في التكريم وغير معترف بي كممثلة كوميدية (فيديو)

قالت الفنانة المصرية بدرية طلبة إنها لا ترفض أي عمل يُعرض عليها؛ لأنه هو مصدر رزقها، مضيفة أنه من الممكن أن تقبل العمل دون قراءة النص ولكن بمعرفة الأجر فقط.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج ”العرافة“ مع الإعلامية بسمة وهبة: ”هو بقى أكل عيشي مش تواجد.. دا باب رزقي ومبرفضش أي عمل لأن دا شغلي“، وأقرت أنها تقبل العمل دون قراءة النص وتؤديه بطريقتها أياً كان النص.

وشددت طلبة على أنها من ”الفنانات القلائل اللاتي يمكن أن يكرهها شخص واحد فقط من مليون شخص، وهو ما تعتبره ثقة بنفسها وبآراء جمهورها عند زيارتها لأي دولة عربية“، لافتة إلى أن ”خفة دمها“ هي التي ميزت برنامج ”نفسنة“، واستدلت بارتفاع نسبة المشاهدة والإعلانات على البرنامج بعد انضمامها إليه.

وصرحت بأن برنامجها ”بيت ريا وسكينة“ فشل بسبب أنه تحول لحملة دعائية وبرنامج للإعلانات، مضيفة أن ديكوراته لم تتناسب مع فكرة البرنامج، وبينت أن أمنية حياتها أن تسكن في ”فيلا“ ولم تتح لها الفرصة لتحقيقها حتى الآن.

أما عن اشتباكها في بعض الأحيان مع المتابعين، أوضحت أنها لا تقبل أن تتم إهانتها أو استباحة حياتها الشخصية لمجرد كونها فنانة أو مشهورة.

وفي فقرة ”حق الرد“، ردت بدرية طلبة على تصريحها بأنه سيتم وضع صوتها على تطبيق ”gps“ داخل السيارات، وأشارت إلى أن الفكرة في طور الإعداد وستكون باللهجة العامية.

وتابعت أن ”حقها مهدور في التكريم وغير معترف بها كممثلة كوميدية، رغم تقديمها أدوارا كوميدية تركت بصمة كبيرة“.

وفي فقرة ”وش تاني“، اختارت الفنانة شيماء سيف لتضع لها قلبا بدلا من الفنانة هيدي كرم، ولم تتردد في اختيار سمير غانم لتضع له قلبا بينه وبين عادل إمام؛ لأنه وقف معها في التمثيل وخارجه.

أما في فقرة ”العرافة“، لفتت إلى أنها قامت بالاعتداء بالضرب والسب على أحد المحامين الذي حل ضيفا في برنامج ”نفسنة“؛ وذلك لأنه أهان النساء المصريات.

وكشفت كواليس الحكم عليها بالسجن لمدة 3 أعوام، وأنها تعرضت للنصب والاحتيال من امرأة كانت طلبة تستأجر منها شقة، وكتبت إيصال أمانة على نفسها ودفعت التعويض للحماية من السجن.

وفي فقرة ”القاضية ممكن“، نفت أن تكون تشعر بالغيرة من زميلتها حبيبة بسيوني في برنامج ”نفسنة“، وأكدت أن بسيوني تتعامل بتعالٍ مع العاملين في الاستوديو، وأنها خيّرت الإدارة الخاصة بالبرنامج بين وجودها ووجود حبيبة.