بعد تقليدهما صدام حسين.. نواف الشمري يتحدث عن محاولة اغتيال زميله الراحل عبد الحسين عبد الرضا (فيديو)

تمالك الفنان الكويتي نواف الشمري، دموعه بصعوبة خلال حديثه عن محاولة اغتيال الفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا، خلال عرضهما لمسرحية ”سيف العرب“ بسبب تقليدهما للرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعد غزو بلاده للكويت.

وقال نواف الشمري لبرنامج ”حمد قصص“، إنه ”خلال إحدى ليالي العرض جاء الراحل عبد الحسين عبد الرضا إلى المسرحية يهرول وكانت وراءه سيارات الشرطة في كل مكان، وقال إنه تعرض لمحاولة اغتيال“.

وأضاف أن“الراحل يومها رفض تمامًا إلغاء العرض، وأصر بعد أن كشف عليه الطبيب أن يعرض المسرحية احترامًا للجمهور الخليجي الذي يأتي لحضور المسرحية من كل دول الخليج“.

وأكد النجم الكويتي أن مسرحية ”سيف العرب“ حققت نجاحًا ضخمًا، وحضرها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، وقام بمصافحة أبطال المسرحية، وكان واحدًا منهم، حيث داعبه ببعض ”الإفيهات“ التي قالها خلال المسرحية.

وأضاف الشمري أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، حصل على نسخة من المسرحية بعدما تمت ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.

وأشار إلى أنه“تم أسره خلال عمله بالقوات الجوية الكويتية إبان الغزو العراقي للكويت بعدما تم الهجوم على القاعدة العسكرية التي كان يعمل بها مع آخرين، وتم نقلهم للبصرة وظلوا هناك لمدة 8 أشهر، وعادوا بعد تحرير الكويت“.

ولفت إلى أن عبدالحسين عبدالرضا هو من اكتشفه واستعان به لأول مرة في مسرحية ”فرسان المناخ“، مشددًا على أنه كان يعطيه مساحة للكوميديا والإبداع على خشبة المسرح.