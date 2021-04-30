رد فعل غريب من طارق يحيى في "رامز عقله طار" (فيديو)

انهار نجم نادي الزمالك المصري السابق طارق يحيى، في حلقة، اليوم الجمعة، ببرنامج المقالب ”رامز عقله طار“ والذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، ويعرض على قناة ”mbc مصر“.

وبدأ المقلب بدخول كلاسيكي لطارق يحيى لافتتاح أحد الملاهي في الرياض، وأثناء ذلك أطلق عددًا من التصريحات على هامش اللقاء، أهمها أن“تقنية الفار“ (تقنية التحكم بالفيديو في المباريات) لو طبقت منذ زمن على الدوري المصري لفاز الزمالك في معظم المباريات وهو الأمر الذي سخر منه رامز والمعروف بانتمائه للأهلي.

وتعرّض طارق يحيى، لعدد من الفقرات ضمن المقلب أهمها فقرة ”القنص“ والتي تفوق فيها على الفنانة السعودية ريم عبد الله، حيث لم يشعر بالطلقات التي انهال بها رامز عليه.

وانتقل طارق لأهم فقرة بالمقلب وهي كبسولة الهوب دروب، وهي إحدى الألعاب التي يستخدمها رامز جلال في المقلب، ومع تحرك الكبسولة في الهواء، بدأ يحيى في الصراخ عاليًا.

وأصيب طارق يحيى بهبوط على الكبسولة حيث لم يستطع القفز من الخوف، وعند محاولة دفعه بالقوة قام بـ“عض“ أحد المشاركين بقوة رافضًا النزول.

وانتهى المقلب بكشف رامز عن شخصيته ليصاب طارق يحيى بالذهول والصدمة، قائلًا:“حرام عليك، الله يهديك يا رامز“.