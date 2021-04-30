الصور الأولى لخطيب المهرة البحرينية.. وجنسيته تثير الجدل

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان الصور الأولى لخطيب الفنانة المهرة البحرينية، فيما أثارت جنسيته الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصور التي نشرتها العيدان على ”انستغرام“ المهرة البحرينية وهي برفقة شاب يظهر قسم من جسمه من الخلف، مع صورة أخرى لهما وهما يجلسان معا بأحد المطاعم.

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ولاقت الصور ردود فعل متباينة، وأثارت التكهنات حول جنسيته، فالبعض زعم أن ”اسمه يوسف وهو عراقي الجنسية ومنفصل عن زوجته ويعيش في لندن“.

فيما ذهب آخرون إلى أنه من ”البدون“، وقال البعض إنه ”سعودي أو قطري“.

ورغم ذلك لم تكشف أي تفاصيل واضحة عنه.

وسبق أن حسمت الممثلة المهرة البحرينية الجدل بشأن خطوبتها من رجل الأعمال سلطان بن عبداللطيف، مؤكدة في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ أنها تأخرت في الرد بسبب حساسيتها تجاه الموضوع وتجاه صديقتها بلقيس، مردفة أن هذا قدرها الذي كتبه الله ولن تعترض عليه.

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وقالت المهرة البحرينية: ”أنا بعيدة عن المشاكل وانحطيت بموقف جدا محرج ترى ما هو بسهل إني أطلع وأنفي وأقول إني مو متزوجة زوج رفيقتي، تخيلوا أنا أطلع أبررلكم على شيء أنا مو سويته بس يوم شفت الموضوع طال.. مو بس طال، خد أكبر من حجمه، يعور صدق“.

وأوضحت المهرة: ”من ناحية زوج الفنانة بلقيس، ما أعرفه ولا مرة شفته ولا صدفة ولا ولا شي ما أعرف ليش الاتهام، وهذه الصورة بعض الناس قاعدين يركبون فطاحت التهمة علي، اللهم لا اعتراض“.

واختتمت المقطع بقولها: ”صدقوني أنا مو متزوجة ولا متزوجة رجل بلقيس ولا هو خطيبي ولا أعرفه“.

وكانت بلقيس فتحي قد أعلنت رفعها قضية خلع على زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، مشيرة إلى أنها لا تستطيع التحدث عن التفاصيل في الوقت الحالي.