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رابعة الزيات تنشر صورة جديدة لزوجها زاهي وهبي.. وتكشف عن حالته الصحية
تاريخ النشر: 30 أبريل 2021 16:48 GMT
تاريخ التحديث: 30 أبريل 2021 17:38 GMT

رابعة الزيات تنشر صورة جديدة لزوجها زاهي وهبي.. وتكشف عن حالته الصحية

أعلنت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، شفاء زوجها الإعلامي والشاعر زاهي وهبي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن حالته الصحية تحسنت كثيرًا. ونشرت رابعة،

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المصدر: مصطفى نجيب - إرم نيوز

أعلنت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، شفاء زوجها الإعلامي والشاعر زاهي وهبي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن حالته الصحية تحسنت كثيرًا.

ونشرت رابعة، تغريدة عبر صفحتها على تويتر، تضمنت صورة تجمعها مع زوجها زاهي وهبي، لأول مرة بعد إصابته بفيروس كورونا، وظهر خلالها زاهي مستلقيًا على السرير وما يزال يتلقى الأوكسجين، مشيرًا بيده إلى أنه بخير.

ووجهت الزيات، الشكر إلى طاقم الأطباء الذي كان يتابع حالته، وغردت:“الحمد لله زاهي يتماثل للشفاء.. شكرًا يا رب، شكرًا لفريق الأطباء في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت“.

كما وجهت الشكر إلى أصدقائها وزملائها الذين كانوا يدعون لزوجها بالشفاء، قائلة:“شكرًا للأحبة والأصدقاء والزملاء وكل من اطمأن وكتب كلمة طيبة.. محبتكم، صلواتكم، دعاؤكم، نذوركم، شموعكم كانت الأكسيجين الروحي والمعنوي.. ليحفظكم الله جميعًا“.

وفي وقت سابق، أكدت الزيات أن زوجها يتواجد في المستشفى لتلقي العلاج من مضاعفات فيروس كورونا، إذ يعاني من نقص الأكسجين.

وفي الـ17 من الشهر الجاري، طلب الإعلامي اللبناني زاهي وهبي من أصدقائه قبول اعتذاره عن تقصيره في التواصل معهم والرد على تعليقاتهم في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا.

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