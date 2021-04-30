منى زكي تتعرض لانتقادات بعد نشرها صورا مع مصمم أزياء داخل مسجد (صور)

تعرضت الفنانة المصرية منى زكي لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورا جمعتها بمصمم الأزياء محمد سامي داخل أحد المساجد وهي ترتدي فستان زفاف أبيض وطرحة وذلك من كواليس مشهد زواجها من الفنان محمد فراج ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني ”لعبة نيوتن“.

وأثارت الصور غضب جمهورها بسبب احتضان منى زكي مصمم الأزياء محمد سامي بطريقة وصفها الجمهور بـ“المستفزة“ نظرا لقدسية المكان الذي تواجد فيه الثنائي، إضافة لتصميم الفستان الذي انتقده متابعوها لإظهاره مفاتن جسمها، وهو ما يتعارض مع الحجاب والمسجد، على حد قولهم.

وتداول جمهور موقع التغريدات القصيرة تويتر، الصور على نطاق واسع، وانهالت التعليقات: ”‏في قرف بيحصل ف مسلسل نيوتن والناس بقيت دماغها مغيبه لدرجة أن منى زكي بتعمل سيشن تصوير مع واحد غير جوزها وبيحضنوا ف نص المسجد والله احنا شعب … فعلا“.

في قرف بيحصل ف مسلسل نيوتن والناس بقيت دماغها مغيبه لدرجه ان مني ذكي بتعمل سيشن تصوير مع واحد غير حوزها وبتحضنوا ف نص المسجد والله احنا شعب وسخ فعلا — ﮼احمد،كرم (@Ahmed_karam96) April 30, 2021

وأضاف آخر: ”‏‎سيبك من المسجد هو أحمد حلمي قلب فرخة ولا إيه منى ذكي بدأت تعيش الدور حتى في لبسها وتصرفاتها“.

سيبك من المسجد هو أحمد حلمي قلب فرخة ولا إيه منى ذكي بدأت تعيش الدور حتى في لبسها وتصرفاتها. — Ⓜقلب 🤍 مصر (@MohammedRemihi) April 30, 2021

وقال متابع: ”قمة قلة الأدب، المسجد له قدسيته مينفعش كده خالص.. ‏الحمد الله ان منى ذكى طالعة متخلفة من أول المسلسل عشان أما مؤنس يحجبها مايتهموش تخلفها فى الحجاب هى جايلنا متخلفة لوحدها“.

الحمد الله ان منى ذكى طالعه متخلفه من اول المسلسل عشان اما مؤنس يحجبها مايتهموش تخلفها فى الحجاب هى جايلنا متخلفه لوحدها — fatma🐥 (@Fatmaabuhashem2) April 29, 2021

وأشار متابع: ”‏‎محدش يكسب منى زكي ف الحجاب والكحل بصراحه بس هو مستفز اني واي يعني بردو..حرام ازاي بس يحضنها بعد كده والفستان محدد قوي لا يناسب الحجاب اطلاقا“.

محدش يكسب مني ذكي ف الحجاب والكحل بصراحه بس هو مستفز اني واي يعني بردو😂 — عمر (@Omarzzm) April 30, 2021

وتنافس منى زكي في دراما رمضان بمسلسل ”لعبة نيوتن“، ويشاركها في بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.