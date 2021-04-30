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إعلامية سعودية تتزوج كاتبا معروفا بعد عشرة أعوام من حوارها التلفزيوني معه
تاريخ النشر: 30 أبريل 2021 15:32 GMT
تاريخ التحديث: 30 أبريل 2021 16:05 GMT

إعلامية سعودية تتزوج كاتبا معروفا بعد عشرة أعوام من حوارها التلفزيوني معه

فوجئ الوسط الإعلامي والثقافي في السعودية، بإعلان الإعلامية والشاعرة حليمة مظفر، زواجها من الكاتب والصحفي المعروف، قينان الغامدي، حيث أعاد الحدث ذكريات اللقاء

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المصدر: الرياض - إرم نيوز

فوجئ الوسط الإعلامي والثقافي في السعودية، بإعلان الإعلامية والشاعرة حليمة مظفر، زواجها من الكاتب والصحفي المعروف، قينان الغامدي، حيث أعاد الحدث ذكريات اللقاء التلفزيوني الذي جمعهما قبل عشرة أعوام.

وكانت حليمة مقدمة لبرنامج تلفزيوني ثقافي عام 2011، عندما استضافت الغامدي في القناة الثقافية الرسمية، قبل أن يتم إغلاقها فيما بعد، ليحكي لجمهور القناة عن محطات عديدة في حياته الشخصية والمهنية.

ولم يكن من الممكن حينها، التنبؤ بأن المقدمة ستتزوج الضيف، لكن ذلك حدث بالفعل مساء أمس الخميس، ما دفع العروس للتذكير بذلك اللقاء عبر حسابها في تويتر، حيث أعادت الإشارة إليه.

وفور إعلان عقد القران بين الغامدي ومظفر، تلقى العروسان، سيلًا من التهاني التي قدمتها نخب ثقافية من مختلف مناطق المملكة، إذ يمتلك العروسان شهرة ومحطات مهنية عديدة في عالم الصحافة والكتابة والتلفزيون والفعاليات الثقافية العامة.

وحليمة مظفر، من مواليد مدينة جدة عام 1977، في حين ولد زوجها قينان في قرية الطوالة في منطقة الباحة عام 1957.

وبجانب تقديمها عددا من البرامج التلفزيونية، تكتب العروس حليمة مقالات في الصحف السعودية، بجانب مشاركتها في الفعاليات الثقافية والاجتماعية.

كما لمظفر عدة إصدارات شعرية، وإصدارات في مجال النقد المسرحي، إذ هي حاصلة على شهادة البكالوريوس في الآداب والتربية، تخصص لغة عربية من كلية التربية للبنات في مدينة جدة عام 1999، والماجستير في الأدب والنقد العربي من جامعة الملك عبد العزيز في جدة عام 2007.

ويعد زوجها الغامدي من أشهر الصحفيين والكتاب السعوديين، فرغم كونه معلما للغة العربية في الأصل، فقد ترك المهنة، وتوجه إلى عالم الصحافة، وتدرج في العمل بها، لينتهي به المطاف رئيسا لتحرير عدة صحف، بجانب كونه كاتب مقالات معروفا.

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