إعلامية سعودية تتزوج كاتبا معروفا بعد عشرة أعوام من حوارها التلفزيوني معه

فوجئ الوسط الإعلامي والثقافي في السعودية، بإعلان الإعلامية والشاعرة حليمة مظفر، زواجها من الكاتب والصحفي المعروف، قينان الغامدي، حيث أعاد الحدث ذكريات اللقاء التلفزيوني الذي جمعهما قبل عشرة أعوام.

وكانت حليمة مقدمة لبرنامج تلفزيوني ثقافي عام 2011، عندما استضافت الغامدي في القناة الثقافية الرسمية، قبل أن يتم إغلاقها فيما بعد، ليحكي لجمهور القناة عن محطات عديدة في حياته الشخصية والمهنية.

ولم يكن من الممكن حينها، التنبؤ بأن المقدمة ستتزوج الضيف، لكن ذلك حدث بالفعل مساء أمس الخميس، ما دفع العروس للتذكير بذلك اللقاء عبر حسابها في تويتر، حيث أعادت الإشارة إليه.

هل وصلت الصحافة السعودية أن تكون سلطة رابعة ؟

سألته أياه عام ٢٠١١م فأجاب بشفافية خلال برنامجي #صريح_جدا

كم نفتقد للتحليل العميق الذي يتمتع به أستاذنا #قينان_الغامدي @qenanalghamdi في إعلامنا العربي وكم نحتاج عودة قلمه القوي بظل الأوضاع السياسية الراهنة#كلاكيتيات_حليمة pic.twitter.com/XK7Y6qTXZG — حليمة مُظفّر (@halimamuthffar) January 5, 2020

وفور إعلان عقد القران بين الغامدي ومظفر، تلقى العروسان، سيلًا من التهاني التي قدمتها نخب ثقافية من مختلف مناطق المملكة، إذ يمتلك العروسان شهرة ومحطات مهنية عديدة في عالم الصحافة والكتابة والتلفزيون والفعاليات الثقافية العامة.

كيف تكون التهنئة لقلبين سكنا حياتي، الليلة تتناثر الفرحة في قلبي قينان الغامدي، وحليمة مظفر بعقد قرانهما.

حكايات، وأغان ، ومواويل طويلة يمكن أن نسرجها الليلة للتهنئة..

مبروك قينان..مبروك حليمة.#قينان_الغامدي#حليمة_مظفر pic.twitter.com/tp5yeaSD5A — عبده خال (@AbduhKhal) April 29, 2021

وحليمة مظفر، من مواليد مدينة جدة عام 1977، في حين ولد زوجها قينان في قرية الطوالة في منطقة الباحة عام 1957.

ألف ألف مبروك أ. حليمة.. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. — رجا ساير المطيري (@Rjasair) April 29, 2021

وبجانب تقديمها عددا من البرامج التلفزيونية، تكتب العروس حليمة مقالات في الصحف السعودية، بجانب مشاركتها في الفعاليات الثقافية والاجتماعية.

ألف مبروك حليمة، عسى كل أيامك أفراح وليالي ملاح.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) April 29, 2021

خبر أسعدنا ياحليمة الحبيبة ربي يجعل أيامك كلها هناء وألف مبروك — Prof Samia Al-Amoudi بروفيسور د سامية العمودي (@drsamia) April 29, 2021

كما لمظفر عدة إصدارات شعرية، وإصدارات في مجال النقد المسرحي، إذ هي حاصلة على شهادة البكالوريوس في الآداب والتربية، تخصص لغة عربية من كلية التربية للبنات في مدينة جدة عام 1999، والماجستير في الأدب والنقد العربي من جامعة الملك عبد العزيز في جدة عام 2007.

ويعد زوجها الغامدي من أشهر الصحفيين والكتاب السعوديين، فرغم كونه معلما للغة العربية في الأصل، فقد ترك المهنة، وتوجه إلى عالم الصحافة، وتدرج في العمل بها، لينتهي به المطاف رئيسا لتحرير عدة صحف، بجانب كونه كاتب مقالات معروفا.