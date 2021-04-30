مسلسل "بنات العساس" يحظى بنسب مشاهدة عالية في المغرب‎‎

حظي المسلسل الدرامي ”بنات العساس“ باهتمام وإعجاب كبير من طرف المتابعين للدراما التلفزيونية على القنوات المغربية خلال شهر رمضان، حيث تصدرت نسبة المشاهدات قائمة الترند على يوتيوب.

كما شغلت أحداث المسلسل المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مشهد وفاة أحد شخصياته في الحلقة 16 التي عرضت يوم أمس الخميس، ويتعلق الأمر بشخصية ”عزيزي الطيب“، التي جسدها الممثل ”منصور بدري“، ولا يزال مشهد الوفاة الذي أبكى المتابعين حديث مواقع التواصل في المغرب.

وكشفت أرقام ”ماروك ميتري“ لقياس نسب المشاهدة في بلاغ لها، أن المسلسل الذي تعرضه القناة العمومية ”الأولى“ حظي بأكثر من ستة ملايين مشاهدة، ما يمثل حصة بلغت 38%.

المسلسل من إخراج ”إدريس الروخ“ وتأليف ”بشرى ملاك“، ويتناول عدة قضايا اجتماعية من خلال قصة أسرة تهاجر من القرية إلى المدينة بحثا عن لقمة العيش، فتتوفى الأم ويسجن الأب المدمن على الخمر والقمار، لتجد شقيقتين في سن المراهقة نفسيهما في الشارع مع شقيقتهم الثالثة الرضيعة، لكن شخصية ”عزيزي الطيب“ تنقذهن من الضياع.

وتطرق المسلسل لعدد من المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها الأسر المغربية، خاصة مخاطر إدمان الشباب على المخدرات أو على وسائل التكنولوجيا كالهاتف النقال.

وتعرض المسلسل في حلقاته الأولى لبعض الانتقادات بسبب تقمص بطلتيه الممثلتين ”منى فتو“ و“دنيا بوتازوط“ لدور مراهقتين، لعدم تناسب الدور معهما من ناحية السن والشكل، إلا أن الحلقات التالية غطت على سابقتها، وحظيت بالإعجاب خاصة بفضل الأداء المتقن لنجوم المسلسل، كما تعكس ذلك التدوينات على المواقع الاجتماعية.

وأدت تتر المسلسل المغنية ”أسماء لمنور“ بأغنية ”وقتاش“، وقد عبرت بدورها عن متابعتها وإعجابها بالعمل على حسابها في انستغرام من خلال عدة تدوينات.