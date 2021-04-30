مرام البلوشي تتحدث عن تجربة إصابتها بجلطة قلبية وتكشف قيمة أجرها (فيديو)

قالت الفنانة الكويتية مرام البلوشي: إن تجربة إصابتها بجلطة في القلب، كانت مثل ”فيلم الرعب“ ووقتها كانت في غربة وحدها وليس داخل وطنها، موضحة أنها تحاول أن تتناسى هذه التجربة القاسية التي قضت بسببها 5 أيام بالعناية المركزة بالمستشفى.

وقالت مرام البلوشي، في مقابلة تلفزيونية: إن نظرتها للحياة تغيرت كليًا بعد هذه التجربة المرضية الصعبة وكأنها كانت ضريرة وأصبحت ترى فجأة، موضحة أنها في لحظة لم تكن تستطيع حتى التنفس، لذلك تغيرت أمور الدنيا كلها في عينيها.

ولفتت مرام البلوشي إلى أنها جاءت على صحتها كثيرا من أجل عملها، وواجهت العديد من المشكلات والهجوم في بدايتها على عكس شباب اليوم الذين لم تعد الشهرة بالنسبة لهم صعبة كما أصبحت متاحة للجميع وليست حكرًا على الفنانين.

وحول ما تردد أنها تحصل على 20 ألف دينار كويتي كأجر في الأعمال الدرامية، بينت أنها تحصل على أجر أقل قليلًا من هذا، بسبب ظروف جائحة كورونا، ولكن ليس أدنى من 15 ألف دينار.

وأضافت أن هذه الأجور عادلة للغاية؛ لأنهم يتعبون للغاية ويقضون ساعات طويلة في التمثيل أكثر من التي يقضونها في منزلهم، مشيرة إلى أن ليس لديها مانع أن تتنازل وتحصل على أجر أقل مقابل أن يكون لها دور قوي وجيد وكدعم منها للمنتج.

وأكدت الفنانة الكويتية، أن أكثر ما يجعل الفنان غير مستقر نفسيًا، هو الخوف من الخسارة المادية، لافتة إلى أن لديها مسؤوليات برقبتها وطوال ما لديها صحة ستستمر في العمل.

وعقبت مرام البلوشي، أنها لا تحب البطولة المطلقة ولا تسعى لها؛ لأنها ستكون وقتها مسؤولة بالكامل عن العمل، ولأن الجمهور عادة يحاسب نجم العمل فقط، لذا تفضل البطولة الجماعية.