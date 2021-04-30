روان بن حسين تعرب عن استغرابها من الجدل الذي أثارته صورتها مع نجيب ساويرس

أعربت الفاشينيستا والمغنية الكويتية روان بن حسين عن استغرابها من الجدل الواسع الذي أثارته صورتها مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

وكشفت روان بن حسين أن الغناء هو حلمها منذ الطفولة، لكن والدها كان يرفض تمامًا دخولها المجال الفني كأي أسرة عربية شرقية محافظة، لافتة إلى أنها قامت بالغناء بتشجيع من طليقها ووالد ابنتها الوحيدة لونا.

وقالت روان بن حسين، في بث مشترك مع الإعلامية مهيرة عبد العزيز على ”إنستغرام“ إنها تتمنى العمل في ديو غنائي مع الفنان ماجد المهندس لأنها تعتبره ”برنس“ الغناء الخليجي، ومن مصر مع الفنان محمد رمضان، ومن لبنان مع المطرب آدم.

https://www.instagram.com/tv/COQ9mIdF8NX/?utm_source=ig_web_copy_link

وأضافت الفاشينيستا الكويتية أنها تستعد لإصدار أغنية جديدة باللهجة الخليجية البيضاء بعدما وجدت أن 55% من مشاهدي أغنيتها ”كان يا مكان“ على قناتها بـ“يوتيوب“ من المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن ليس لديها أي مانع للغناء بكل اللهجات العربية.

وحول صورتها التي نشرتها مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس وأثارت جدلًا كبيرًا، أكدت أنها لا تعلم سبب هذا الجدل على الرغم من أنه رجل في سن والدها وقد يكون أكبر، موضحة أنها تعرفت عليه منذ حوالي 3 سنوات في حفل توزيع جوائز في لندن وأصبح صديقا لها لأن بينهما الكثير من الأصدقاء المشتركين.

وأشارت روان بن حسين إلى أنها تتعلم الكثير من نجيب ساويرس ليس فقط في مجال ”البيزنس“، ولكن أيضًا على مستوى الحياة لأنه يمتلك العديد من الخبرات الواسعة.

ولفتت إلى أنها تستعد لدخول عالم التمثيل وكانت ستوقع عملا جديدا ولكن انشغالها بمسؤولياتها كأم إلى جانب عملها وتحضيرها للماجستير جعلها تؤجل الخطوة حتى تحصل على الماجستير في شهر نوفمبر القادم.

وأوضحت روان بن حسين أن علاقتها بطليقها رجل الأعمال الليبي محمد يوسف المقريف أصبحت جيدة للغاية، وأنها اعتذرت له بسبب تسرعها في رد فعلها تجاهه، رغم أنه كان يربطهما علاقة حب قوية، لذا قررت تجاوز ما حدث وإصلاح علاقتها الإنسانية به.