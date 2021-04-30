الفنانة الكويتية فرح الهادي: ابتعدت عن التمثيل بسبب المال (فيديو)

كشفت الفاشينيستا والفنانة الكويتية فرح الهادي، سبب ابتعادها عن التمثيل مؤخرًا، موضحة أنها عملت في التمثيل بالبداية بالصدفة قبل اتجاهها للسوشيال ميديا كوسيلة لكسب الرزق فقط حتى تساعد والديها وتحقق ما تتمناه.

وقالت فرح الهادي في مقابلة تلفزيونية: إن وضعها المادي حاليًا تغير للغاية، كما أن اسمها يكبر كل يوم بالسوشيال ميديا لذا فهي لا تمثل إلا ما يضيف لها شخصيا وليس فقط من أجل التواجد الفني.

وأضافت الفاشينيستا الكويتية أنها تحب أن تكون واضحة مع متابعيها ولا تخجل من سرد قصة كفاحها؛ لأنها قد تكون ملهمة لغيرها وسببا في أن يجتهدوا بحياتهم وعملهم.

ونفت فرح الهادي ما تردد حول أنها تعرض حياتها الخاصة بالكامل وزوجها الفنان عقيل الرئيسي على السوشيال ميديا، مشددة أنها لا تعرض سوى 30% من حياتها والباقي خصوصيات وأمور لا يطلع عليها أحد، فهي تصور ساعة من حياتها يوميًا على السوشيال ميديا، وهناك 23 ساعة أخرى لا تظهر.

وأكدت الهادي أنها نضجت وتعلمت الكثير بعد مرورها بتجربة اتهامها بقضية ”غسيل الأموال“ للمشاهير حتى تم رفع التحفظ عن أموالهم، موضحة أنه أمر كشف لها العديد من الناس على حقيقتهم وغيرها للأفضل.

وشددت على أن زوجها وقف بجوارها للغاية وتحملها خلال أزمة غسيل الأموال؛ لأنها كانت أحيانًا لا تستطيع التعامل مع أحد، مشيرة إلى أنها بعد 3 سنوات زواج اقتربت أكثر من زوجها وأصبحت تعرفه أكثر ويتغاضان عن الكثير من الأخطاء لبعضهما.