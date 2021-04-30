زارا البلوشي: سواها القحطاني وطلقني بمرسيدس (فيديو)

كشفت الفنانة العمانية المقيمة في السعودية زارا البلوشي، عن طلاقها رسميا من زوجها الذي عرف بين الجمهور باسم ”القحطاني“ موضحة أنها حصلت مقابل الطلاق على سيارة من نوع ”مرسيدس“.

وكانت زارا البلوشي قد لفتت الأنظار طوال الفترة الماضية، بشأن زواجها الثاني من شخص لم تكشف عن هويته سوى باسم ”خالد“ ثم كشفت عن وقوع الطلاق بعد مرور شهر واحد، مخلفة حالة من الجدل بين الجمهور.

وقالت زارا البلوشي في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“: ”سواها القحطاني وطلقني بمرسيدس، نهايتي هذه“.

ونشرت زارا البلوشي مقاطع مع متابعيها وثقت لحظة توقيعها على عقد استلامها للسيارة، وعلقت عليها تقول: ”ما شاء الله“.

وكانت زارا البلوشي أعلنت الانفصال، في مقطع فيديو بثته على حسابها في تطبيق ”سناب شات“، قائلة: إنها خدعت في زوجها ومشددة على أنها ”بوجوده وغير وجوده كما هي ولم يضف إليها أي شيء“.

واعتبرت زارا البلوشي، أن اختيارها كان سيئا لافتة إلى أنه (زوجها) كان يكذب عليها ولم يكن سندا لها كما وعدها ”ما كان أخ اخس صرت أصدق هالزمن“.

وأضافت أنها تأمل بالارتباط برجل يلتزم بوعوده ومواعيده ووقته، كما أنها في زواجها الأخير لم ترغب بمال ولا شهرة ولا هو أيضا، كما أنها لم تقصد إثارة الجدل بإعلانها الطلاق بعد مدة قصيرة جدا من الزواج.